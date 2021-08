annonse

I uke 29 og uke 30 ble det påvist 3.659 koronatilfeller. 259 av disse var fullvaksinerte.

– Det er omtrent som ventet. Årsaken til det er at mRNA-vaksinene er rundt 95 prosent effektive for å hindre somatisk sykdom, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

De fullvaksinerte blant den totale mengden av koronatilfellene de to siste ukene, utgjør dermed en prosentandel på 7,1 prosent.

FHI skriver i ukerapporten at dette tallet vil øke ettersom en større andel av befolkninger blir vaksinert..

I USA viser tall at vaksinene ikke hindrer smitte og spredning med Delta-varianten, men at at vaksinene forhindrer alvorlig sykdom hos de som er vaksinert. Noen eksperter frykter at det kan føre til et mer aggressivt virus som følge av seleksjon.

Overlege Are Stuwitz Berg i FHI sier at de ikke har en terskel på hva som er et akseptabelt nivå når det gjelder smitte blant fullvaksinerte.

– Så langt viser kunnskapen at effekten av de vaksinene vi bruker i Norge er svært høy mot alvorlig sykdom. Også mot deltavarianten, sier han.

