USA innfører nye sanksjoner mot Aleksandr Lukasjenkos autoritære regime i Hviterussland.

Mandag signerte USAs president Joe Biden en presidentordre som innebærer at de amerikanske sanksjonene som ble innført i 2006, utvides.

En rekke sektorer i den hviterussiske økonomien rammes, deriblant finans, forsvar, energi, bygg og samferdsel. Også landets olympiske komité ilegges sanksjoner fra USA.

De første sanksjonene var rettet mot en rekke embetsfolk, næringslivsledere og selskaper.

– For ett år siden i dag forsøkte det hviterussiske folk å gjøre sine stemmer hørt og forme sin egen framtid gjennom det mest grunnleggende uttrykk for demokrati – et valg, sier Biden.

– Heller enn å respektere folkets tydelige vilje, begikk Lukasjenko-regimet valgfusk, etterfulgt av en brutal kampanje med undertrykking og knebling av meningsmotstand, tilføyer Biden i uttalelsen.

– Lukasjenko-regimets handlinger er en illegitim innsats for å beholde makten for enhver pris, sier presidenten videre.

– Risikerer ny verdenskrig

Vestlige land har innført en rekke sanksjoner mot Lukasjenko-regimet. Disse later imidlertid til å ha begrenset effekt ettersom han fortsatt har støtte fra blant andre kreditor Russland.

Lukasjenko fordømte mandag de nye sanksjonene og insisterte på at han vant et helt åpent valg.

– Dere risikerer å starte tredje verdenskrig. Er det det dere prøver å presse oss og russerne til? spurte han på sin årlige pressekonferanse, som varte i mange timer.

Her avviste han også omfattende rapporter om tortur i hviterussiske fengsler. Menneskerettsgrupper har konstatert at Hviterussland har over 600 politiske fanger og at de har vitner som beretter om tortur.

