Ja, da var det valg igjen, dere. Og populistiske figurer skal nok en gang gi oss alt vi ønsker og enda mer til.

Bare vi stemmer på deres parti. Det er ikke måte på hva de lover å innfri. Valgflesket er billig i disse dager. Nesten som bacon på svenskegrensen. Man får det slengt etter seg… Ikke det at jeg har noe imot svenske griser, altså. Eller hvor fanden de henter flesket sitt fra. Søta bror har nok å styre med i disse tider… Der går det jævla varmt for tiden. Så de freser i sitt eget valgflesk som de glemte å opplyse velgerne om… Pytt sann. Det er jo bare svenske tilstander…

Vel, det er ikke det. Norge er på full marsj i samlet flokk mot det samme. Med avkappet hue lar vi oss styre fra Brussel som en gjeng med hodelause høns. Uten hjerne og evne til å stå opp for egne meninger. Maken til idioti skal en se langt etter.

Personlig har jeg ikke planer om å se på en eneste sending av disse tullingene. De surrer rundt med usannheter og variable løgner som kan tolkes akkurat som gårsdagens nyheter. En skulle ikke tro at de var valgt av folket, for folket. For å gjøre en jobb for folket… Den sitter visstnok jævla langt inne.

Men det er på tide at folket våkner og gir beskjed.

Er nesten så en skulle bedt Donald ta en opprenskning…

« You are fired»

Tenk for en fantastisk virkning det hadde hatt på dagens fjompenisser som kan lire av seg samma fanden hva de måtte ønske, uten å måtte stå til ansvar for det… De kan forbruke milliarder i budsjetter som ikke hadde tålt dagens lys i en vanlig bedrift.

For å begynne på bunn… MDG vil at vi skal avskaffe oljen og leve lykkelig på gress og vannkraft. De skal fjerne bilene med bompenger og avgifter. Men hvor i helvete skal de ta pengene fra etter at bilene er vekke? El-sykkelavgift? Ja, en må jo spørre, de gav vekk noen millioner til rikfolk i Oslo så de kunne surre rundt på en kommunal finansiert el-sykkel… La oss håpe de ikke får flere muligheter til å åpne kjeften… Det er så bøtte tomt der at selv han Reodor Felgen hadde vridd seg i graven…. Og tenk hva ugagn Lan Marie Berg kan gjøre om hun kommer i posisjon og får en ministerplass. Er ikke 12,2 milliarder nok liksom?

Liberalistene, Sentrum og Demokratene er jo nye partier som for tiden dukker opp som paddehatter uten noen som helst reell mulighet til å påvirke Stortinget. Det er så fånyttes at man lurer på hva de er ute etter. Med bare litt realisme innabords så vil man skjønne at de aldri komme i posisjon. Det tok FrP 40 år å komme inn i regjeringskontorene. Så om man har den type tålmodighet så ære være med dem. For min del ville stemmen vært bortkastet.

Rødt er jo nett som AP-ne; de henger bare litt etter. Det var vel ved sist valg AP sa de ville ha inn 10 000 flyktninger. Rødt har øket innsatsen og sier 20 000 hvert år +++. Men det kan da umulig være noen som tar de folka seriøst? Seriøst??

Er det ingen som lurer på hvor vi skal ta pengene fra? Hvem i helvete skal betale for all den galskapen vi holder på med?

Vi sier så flott at vi er verdens rikeste land…. En større vits skal en se langt etter. Det er så usant som det kan bli. Men like forbannet deler vi ut milliarder av kroner i øst og vest uten å ha noen som helst kontroll på hva de brukes til. Vi gir penger til land som skal stoppe og hugge tømmer, men selv så hogger vi ned for fote. Selv Kina får bistandspenger døtta opp i rasstutten av lille Norge… Forstå det den som kan.

Vi er imot immigrasjon fra Afrika og inn i Italia og Europa, Og for å stoppe denne ulovlige innvandringen…. Jo da sender man ned et satan så stort skip som kan hjelpe immigrantene over dammen… Sorry, men jeg datt av i første sving her….

SV surrer rundt på jakt etter ulven og har ikke skjønt en dritt. Man kan jo bare avskaffe sauenæringen og man er kvitt problemet … Har hørt at importkjøtt er billig. Sa jeg svenskehandel?

Venstre og KRF er så virralaust at de får nesten Støre se ut som en stabil skiløper, der han virrer mellom å mene det ene eller det andre. Tror fyren må ha en splitta personlighet. For enten vingler han helt til høyre og sutter på forslagene til FRP eller så motsier han seg selv… Men altså. Man skal ikke glemme. Mannen er god for millioner, men brukte svart arbeidskraft på sitt eget hus… men den sosialistiske tanken er godt forankret… Bare den ikke gjelder han selv…

Og i mellomtiden nynner han på «Den Raude Revolusjonen Kjem!»

Så godt valg dere. Hu Erna har klart å styre skuten med varierende hell gjennom åtte år. Men hun har stått stødig. Og AS Norge er på vei opp etter en alvorlig krise i arbeidsmarkedet og Covid 19. Kanskje vi skal gi henne fire år til?

Synes absolutt det er verd det kontra hva Støre & Co prøver å selge inn. De har ennå ikke klart å fylle svømmebassengene med vann… Til tross for så mye vann vi har i dette landet.

