Demonstranter, som hevder de kjemper for frihet, protesterte mot vaksinepass og endte til slutt utenfor et BBC-lokale hvor de forsøkte å storme dørene.

Antivaksinepass-demonstranter stormet Westfield kjøpesenter i Shepherd’s Bush lørdag kveld. Demonstrasjonen trakk tusenvis og strakk seg milevis gjennom sentrum og vest i London.

Flere videoer er lagt ut på sosiale medier som viser demonstrantene marsjere gjennom gatene, og at de til slutt endte opp utenfor et lokale eid av BBC hvor de begynte å rope «skam dere» og «nei til vaksinepass».

Demonstrantene hevder BBC feilinformerer folket om coronaviruset og vaksiner. De ønsker også at barn ikke skal tvangsvaksineres.

– Løgnen har pågått lenge nok, skriver en bruker på twitter som har lagt ut flere videoer.

UK 🇬🇧 BBC Studio Extravaganza 💥 The People head to the Mouthpiece of the Snake, to let their feelings be known. This LIE has gone on far too long. Long Live the TRUTH 💥👊 pic.twitter.com/XWWrDE7gUE — 𝙇𝙏𝙍𝙉8 𝙀𝙉𝘿𝙉 (@ATLEASTDIETRYN) August 9, 2021

En demonstrant som ble intervjuet av The Guardian sa at han deltok fordi han var redd for at frihetene vil gå tapt og tvangsvaksinering.

– Jeg er redd for våre friheter, vårt valg om vi vil bli vaksinert eller ikke, sa demonstranten.

Louise Creffield, grunnlegger av Save Our Rights UK, en av gruppene bak protesten, sa til The Guardian at målet med lørdagens protest var medisinsk frihet.

NRK

NRK har laget en kort videosak som er publisert på egen nettside. I videosaken hevder statskanalen at alle demonstrantene var vaksinemotstandere.

NRK viste kun hendelsen der lokalet ble forsøkt stormet av et titalls mennesker.

Har skjedd før

Det er ikke første gang BBC har blitt kofrontert av sine demonstranter.

I mai demonstrerte tusenvis i Londons gater mot BBCs corona-dekning og myndighetenes nedstengning av samfunnet.

«Massiv anti-lockdown-demonstrasjon foran BBC London i dag. BBC er sjokkert over å bli behandlet på denne måten av folket som finansierer lønna deres etter å ha løyet for dem i et år for å beskytte dem mot sannheten om hvordan og hvorfor deres regjering vedtok kinesisk totalitarisme», skrev en person på twitter som la ved video. Videoen er senere blitt slettet av twitter.

Her er en annen video fra demonstrasjonen:

It goes all the way back down Regents Street pic.twitter.com/X2bPapw3Xs — Prof Norman Fenton (@profnfenton) May 15, 2021

