NTB melder at politiet har funnet den siktede 18-åringens DNA på en kniv de mener ble brukt under drapet på en 19-åring i Sandefjord i juni.

– Det ble funnet en kniv i nærheten av åstedet, som antas å være den aktuelle kniven som ble brukt til knivstikkingen av fornærmede. På denne kniven er det funnet en DNA-profil som samsvarer med den siktede 18-åringen. Det er et av flere sentrale bevis vi har i saken, sier påtaleansvarlig Andreas Haugen i Sørøst politidistrikt til Sandefjords Blad.

Natt til søndag 13. juni ble en 19-åring funnet med det som fremsto som stikkskader i Runarveien i Sandefjord. Vedkommende døde senere på sykehuset.

Mandag ble 18-åringen varetektsfengslet i fire nye uker, siktet for drap eller medvirkning til drap. I kjennelsen kommer det fram at siktede selv har forklart at han var i håndgemeng med den drepte.

En 26 år gammel mann er også siktet i saken, men ble i midten av juli løslatt av Agder lagmannsrett fordi de mente at bevisgrunnlaget mot ham ikke var godt nok.

Haugen sier at det er for tidlig å frafalle siktelsen mot 26-åringen. Han opplyser at det fremdeles er flere ting som er uklart rundt rollefordelingen og hva som har skjedd.

Begge de to siktede nekter straffskyld.

