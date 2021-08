annonse

Human Rights Service (HRS) minner Magnus Marsdal om at et godt offentlig ordskifte forutsetter at man ikke tillegger andre meninger de ikke har.

I et innlegg skriver leder av tankesmien Manifest, Magnus Marsdal at han i Dagsnytt 18 har påpekt at HRS henger ut unge jenter med hijab som «barnekrigere» og «hijab-krigere», altså som fiender midt iblant oss.

– Konteksten for «hijabkrigere» som Marsdal viser til, var at jeg kritiserte tidligere kommentator i VG Elisabeth Skarsbø Moens innlegg om barnehijab (VG i 2010) der jeg advarte mot å gjøre barn til hijabkrigere. HRS er motstander av at barn tildekkes. Barn skal få lov å være barn, skriver daglig leder i HRS, Rita Karlsen i Klassekampen.

– Marsdals dramaturgi er velkjent, men den legger ikke grunnlag for noen god debatt. Saklig kritikk setter vi derimot pris på, skriver hun.

Storhaug understreker betydningen av HRS’ virksomhet.

– Så kan vi spørre om det i Norge er blitt færre barneekteskap, mindre klan- eller æreskultur, mindre gjengkriminalitet, færre hatpredikanter, færre moskeer med radikaliserende budskap?

Svaret på alt dette, og mer til, er nei, fremholder Storhaug. Dette viser at HRS fortsatt bør støttes i sitt arbeid, fordi politikerne kvier seg for å ta ansvar, slår hun fast.

