I en kronikk publisert i Washington Times fredag, kritiserer Dr. Robert Malone og Peter Navarro Biden-administrasjonens vaksinestrategi og mener den vil kunne forlenge og forverre pandemien.

Malone er virolog og immunolog, og var sentral i utviklingen av mRNA-vaksineteknologien. Navarro koordinerte koronainnsatsen i Trump-administrasjonen som inkluderte «Operation Warp Speed»-programmet for ekspressutvikling av Covid-19-vaksiner.

I kronikken skriver de at strategien er basert på fire feilaktige antakelser. Den første er at universell vaksinering kan utrydde viruset og skape flokkimmunitet. Viruset er nå så utbredt i verdens befolkning at det gjennom en myriade av mutasjoner vil fortsette å sirkulere på linje med forkjølelses- og influensavirus.

Den andre feilaktige antakelsen er at vaksinene er nær hundre prosent effektive. De tilgjengelige vaksinene er imidlertid ganske «lekke», skriver forfatterne. Mens de er gode på å forhindre alvorlig sykdom og død, er de kun i stand til å redusere, men ikke eliminere risikoen for infeksjon, replikering og overføring av viruset til andre. Som en presentasjon fra Center of Disease Control (CDC) har avslørt, vil selv ikke en vaksinasjonsgrad på 100% kombinert med utbredt bruk av munnbind hindre det smittsomme Deltaviruset fra å spre seg.

Den tredje feilaktige antakelsen er at vaksinene er trygge. Forskere, leger og helsemyndighetene erkjenner nå bivirkninger som er sjeldne, men på ingen måte trivielle. Kjente bivirkninger inkluderer alvorlige hjerte- og trombotiske tilstander, forstyrrelser i menstruasjonssyklusen, ansiktslammelser, Guillain Barré syndrom (red anm: autoimmunt nervesyndrom) og anafylaksi (red anm: alvorlige og livstruende allergireaksjoner). Bivirkninger som virologer også frykter vil dukke opp er skader i forplantningssystemet, flere autoimmune tilstander og ulike former for sykdomsforsterkning, dvs. at vaksinene kan gjøre mennesker mer sårbare for nye SARS-COV2 infeksjoner eller reaktivere latente virusinfeksjoner og andre sykdommer, som f.eks helvetesild. FDA (Det amerikanske legemiddelverket) har med god grunn ennå ikke godkjent vaksinene som nå benyttes under en midlertidig nødautorisasjon, skriver Malone og Navarro.

Den fjerde antakelsen er imidlertid den mest alarmerende. Det ser ut til at vaksinene kun tilbyr beskyttelse i seks måneder. Dette underbygges av vitenskapelige funn i Israel, og bekreftes av Pfizer, det amerikanske helsedepartementet og andre land. Dette er i realiteten et varsel om at vaksinene må suppleres med «booster»-doser hver sjette måned i all overskuelig fremtid. Repeterende vaksinering, hver forbundet med liten risiko, kan vokse til en stor risiko. Det blir et våpenkappløp mot viruset, skriver kronikkforfatterne.

Den viktigste grunnen til at en universell vaksinestrategi er risikofylt henger sammen med den kollektive risikoen knyttet til hvordan viruset reagerer når det formerer seg i vaksinerte individer. Her forteller grunnleggende virologi og evolusjonær genetikk at målet til ethvert virus er å infisere og formere seg i så mange individer som mulig. Et virus kan ikke spre seg effektivt dersom det dreper vertene i løpet av kort tid, slik tilfellet f.eks er med Ebola.

Historien viser at virus som hopper fra en art til en annen over tid utvikler seg til å bli mer smittsomme, men mindre farlige. En universell massevaksinering som igangsettes under en pandemi kan imidlertid snu denne darwinistiske temmingen til et farlig «våpenkappløp» mot viruset, advarer Malone og Navarro.

Essensen av «våpenkappløpet» er dette: Jo flere mennesker man vaksinerer, dessto flere vaksineresistente mutasjoner risikerer man å få. Effekten av vaksinene svekkes raskere, og nye og kraftigere utgaver må utvikles – noe som igjen fører til voksende risiko for de vaksinerte.

Vitenskapen forteller oss at dagens vaksiner – som er basert på relativt ny genterapi-teknologi, genererer kraftige antigener som dirigerer immunsystemet til å angripe spesifikke komponenter av viruset. Når en person som er vaksinert med en vaksine som ikke hindrer infeksjon blir smittet, vil mutasjoner som motstår vaksinen i replikeringsprosessen overleve og dermed kunne smitte andre. Om immunforsvaret til en hel befolkning gjennom massevaksinasjon er opplært til å ha den samme grunnleggende immunresponsen, vil slike mutasjoner raskt spre seg gjennom hele befolkningen, skriver Malone og Navarro, som samtidig foreslår en annen strategi:

-En langt mer optimal strategi er å vaksinere bare de mest sårbare. Dette vil begrense mengden vaksineresistente mutasjoner og derved bremse, om ikke stoppe, det nåværende «våpenkappløpet».

For de fleste i den øvrige befolkningen er det lite å frykte av viruset, og spesielt om vi tar i bruk det voksende arsenalet av tilgjengelige behandlinger og medisiner.

Det har f.eks vært mange kontroverser over ivermectin og hydroxyklorokin. Den stadig voksende vitenskapelige dokumentasjonen viser imidlertid at disse to medisinene er trygge og effektive både til preventiv bruk og ved tidlig behandling når de administreres under legetilsyn. Andre aktuelle medikamenter inkluderer famotidine/celecoxib, fluvoxamine og apixaban til forskjellige infeksjonsdempende steroider, D-vitamin og sink.

Det overordnede målet med disse medikamentene er å redusere symptomene og unngå alvorlige sykdomsforløp, spesielt hos uvaksinerte. I motsetning til vaksinene er ikke disse medisinene avhengige av spesifikke virale egenskaper eller mutasjoner. De demper og behandler de inflammatoriske symptomene på selve sykdommen. Pfizer markedsfører nå aktivt sin egen antivirale medisin – noe som kan sees som en stilltiende bekreftelse på at deres egen vaksine ikke kan utrydde viruset, avslutter kronikkforfatterne.

Kritikken fra Malone og Navarro kommer på toppen av flere advarsler og bekymringsmeldinger de siste månedene. En av de som har gjort seg bemerket er Dr. Geert Vanden Bossche, en virolog og vaksineekspert som tidligere jobbet for GAVI og The Bill & Melinda Gates Foundation.

Gjennom flere intervjuer, og senest gjennom et kraftfullt åpent brev til Verdens Helseorganisasjon (WHO), advarer han om at den rådende vaksinestrategien vil føre til mer aggressive mutanter og at de vaksinerte risikerer mer alvorlige sykdomsforløp ved eventuell infeksjon, en mekanisme som også beskrives som «Antibody Dependent Enhancement» (ADE). I brevet beskriver han også hvordan massevaksineringen kan gjøre de vaksinerte til asymptomatiske bærere og spredere av mutasjonene. Bossche varsler samtidig at han jobber med en vitenskapelig artikkel på saken, men at dette er en tidkrevende prosess og at han i mellomtiden har valgt å uttrykke sin bekymring form av brevet til WHO.

I en fagfellevurdert studie, publisert i The International Journal of Clinical Practice 28. Oktober 2020 og gjort tilgjengelig i PubMed i mars i år, konkluderer forskerne med at risikoen for ADE etter vaksinasjon mot Covid-19 er høyst reell. Studien, som egentlig er rettet mot de kliniske vaksinetestene og informasjonen som deles med de frivillige i et medisinsk-etisk perspektiv, er en litteraturstudie basert på tilgjengelig vitenskap på området. I konklusjonen slår studien fast at risikoen for ADE burde ha vært forelagt deltakerne i vaksinestudiene, og at man for å oppfylle de medisinske etiske standardene og sikre informert samtykke må informere de som etter hvert skal vaksineres.

