Det er Frp-erne Christian Tybring-Gjedde og Jon Helgheim som mener dette.

Dagbladet tror velgerne ikke ønsker at Frp skal snakke om problemene i Groruddalen, og at strengere straffer bare er noe politikerne finner på, hevder de.

– Dagbladet hevder at Frp vil innføre klassejustis ved å innføre doble straffer for gjengkriminelle og for kriminalitet begått i visse geografiske områder. Det er svært kunnskapsløst, skriver Christian Tybring-Gjedde og Jon Helgheim i Dagbladet, og legger til:

– Frp vil innføre doble straffer for å beskytte sårbare bomiljøer og fjerne kyniske kriminelle som forsøker å rekruttere unge minoritetsungdommer i steder som Groruddalen. Danmark innførte det samme for en del år siden og har hatt gode resultater.

De sier at problemet er imidlertid at politikerne i praksis har fjernet straff for unge kriminelle. Mantraet har vært at straff ikke fungerer og at man heller må drive forebygging i form av flere fritidsklubber, basketballbaner. Men de sier at dette har ingen effekt, ungdoms- og voldskriminaliteten øker.

– Forrige uke forvillet Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre seg til Grorud og Stovner, og med Dagbladet på slep slo han «integreringsalarm». Han oppdaget plutselig (som han for øvrig gjør forut for hvert valg) at integreringen har sviktet, skriver de.

Løsningen var, ikke overraskende, å gjøre enda en tjeneste «gratis», skriver de, og sier at denne gangen var det Aktivitetsskolen.

– Gahr Støre ønsket altså å pøse enda mer penger og ressurser inn i vage prosjekter som ikke kan dokumentere noen effekt mot økt ungdoms- og gjengkriminalitet.

De sier at de ikke har tenkt å lytte til Dagbladet. For det er tross alt den naive innvandringspolitikken Dagbladet og venstresiden har forfektet i alle år, som har skapt alle disse enorme integreringsproblemene.

