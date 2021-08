annonse

En legesjekk og signerte papirer er alt som gjenstår.

Går alt i orden der, skriver Messi under en toårskontrakt med en opsjon på ytterligere én sesong, erfarer L’Équipe.

Journalisten Fabrizio Romano skriver på Twitter at Messi vil tjene rundt 35 millioner kroner i året etter skatt. Det tilsvarer 367 millioner kroner.

Lionel Messi joins PSG… HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. 🇦🇷🇫🇷 #Messi

Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021