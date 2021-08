annonse

Når politiet nå blir angrepet av ungdommer på Oslo øst, så kan vi si uten å krenke noen at det har gått for langt.

Det er på tide for hovedstadens politikere å ta på seg brillene og kutte ut berøringsangsten for en stakket stund. Nå må halen settes på grisen.

For vi kan ikke lenger overse det faktum at for mange utenlandske ungdommer, mange av dem muslimer, ikke bare er i kriminelle gjenger men utøver en vold som ikke har vært vanlig i Norge.

Vi ser det i Sverige og har mulighet til både å lære og å være forberedt, men som så mange ganger før, vi elsker å gjøre de samme feilene som svenskene gjør.

Men er Oslos og landets politikere virkelig så tafatte at de ikke ser hva det er som skjer?

– Våre patruljer var nødt til å forsvare seg med batong, og vi fikk etter hvert kontroll på situasjonen. Flere personer vil bli anmeldt for vold mot politiet, skriver politiet på Twitter.

Det er kun ett ord for dette, og det er; svineri!

Så må man ha både rett og lov til å si at de som ikke ser dette, men som forsøker å forsvare disse drittungene som skulle ha blitt utvist sammen med familien sin, er minst like skyldige.

Når selv politiet sier vi ikke har et problem med innvandrere og kriminalitet i Norge, så blir man ikke bare forundret, men man blir regelrett forbannet, da vi jo vet at dette er en ren løgn.

For hvordan kan politiet da forklare at 14 prosent av Norges befolkning er innvandrere (2019), mens 49 prosent av partnerdrapene er utført av innvandrere?

Er de dårlige i prosentregning?

Mens Raymond sitter godt i godstolen sin i Oslo Rådhus, og messer i vei om at Oslo er en trygg by, så er utenlandske kriminelle ungdomsgjenger i ferd med å skape et nytt Rinkeby av Oslo øst.

Og ja, jeg bryr meg lite om at flere av disse ungdommene er født i Norge og ifølge Karin Andersen er like norske som deg og meg. Det er regelrett vås, og for den som ikke tåler å høre det, så la vær. Men mindre sant blir det ikke av den grunn. Barn som blir født i Norge, men har to foreldre som er utenlandske statsborgere, blir ikke norske statsborgere når de blir født.

De kan bli norske statsborgere etter hvert, men å si at de dermed er like norske som Karin Andersen er jo da regelrett sludder og vås i henhold til norsk lov, som SVs kandidat burde lære seg.

Karin Andersen og hennes trangsynte tilhengere burde også lære seg en ting og to om utlendinger og alvorlig kriminalitet. Men så lenge dette skal fortrenges i media og legges lokk på, så vil den store delen av Norges befolkning aldri få vite sannheten om hva det faktisk er som skjer.

Hvis man hadde angrepet en politipatrulje i de aller fleste andre land og ikke var en av de innfødte, foruten de woke landene som nå har steget frem i skyggen av globaliseringen, så hadde man først fått en real omgang med juling, for deretter å bli kastet i en fengselscelle hvor man fikk sove på et murgulv og gjøre fra seg i et hull i det gulvet i alles påsyn. Etter noen dager der, ble man så brutalt sendt ut av landet og nektet innreise igjen på livstid.

Men i land som vårt eget så er dette sett på som barbarisk. Det lille land mot nord som har et innbyggerantall på størrelse med Hamburg i Tyskland, skal jo lære resten av verden hvordan man gjør ting.

Det er jo typisk norsk å være god vet du.

Men den godheten kan fort vise seg å svi skikkelig om den fortsetter. Det ville ikke ha gjort noe om fru Andersen og rørlegger Raymond fikk kjenne det, men det gjør faktisk noe at alle de som har sett denne galskapen i årevis, også må få svi for unnfallenheten og feigheten disse globalistene utviser.

Men snart er det valg. Forvent store ord og tomme løfter som vanlig. Pissprat som forsvinner bort i en eller annen erklæring som man inngår med andre partier for å komme i posisjon.

Unødvendig pessimisme, overdrivelse og «brunt grums» fra min side?

Som Carl I. Hagen sa på 80-tallet: «Vi får se om 20 år.»

