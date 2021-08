annonse

Er den yngste personen siktet for blasfemi noen sinne i det strengt konservative muslimske landet.

The Guardian melder at en åtte år gammel hinduistisk gutt blir holdt i politiets varetekt i det østlige Pakistan, etter å ha blitt anklagd for forsettlig vannlating i biblioteket til en religiøs skole (madrassa)

Blasfemi-anklager kan føre til dødsstraff i Pakistan.

Guttens familie skjuler seg, og mange i det hinduistiske miljøet i det konservative distriktet Rahim Yar Khan i Punjab har flyktet fra hjemmene sine, etter at en muslimsk folkemengde angrep et hinduistisk tempel, som følge av at gutten ble løslatt mot kausjon i forrige uke.

Lørdag ble 20 personer arrestert i forbindelse med tempelangrepet. Soldater fra den pakistanske hæren har også blitt satt inn i området for å dempe ytterligere uro.

– Forstår ikke

Gutten er anklaget for forsettlig vannlating på et teppe i biblioteket til en madrassa – hvor religiøse bøker blir oppbevart – i forrige måned. Han stiller seg uforstående til anklagene.

– Gutten er ikke engang klar over slike blasfemiproblemer, og han har blitt falskt knyttet til disse sakene. Han forstår fortsatt ikke hva hans forbrytelse var og hvorfor han ble holdt i fengsel i en uke, sa et medlem av guttens familie fra et ukjent sted til The Guardian.

– Vi har forlatt butikkene og jobbene våre, hele det hinduistiske samfunnet er redd og vi frykter tilbakeslag. Vi ønsker ikke å returnere til dette området. Vi ser ikke at det vil bli iverksatt konkrete og meningsfulle tiltak mot de skyldige, eller for å ivareta minoritetene som bor her, la vedkommende til.

Sjokkerte

Blasfemi-anklagene mot et barn har sjokkert juridiske eksperter, som omtaler hendelsen som enestående. Ingen så unge har noen gang blitt siktet for blasfemi før i Pakistan.

– Angrepet på templet og beskyldninger om blasfemi mot den åtte år gamle mindreårige gutten har virkelig sjokkert meg. Mer enn hundre hjem i det hinduistiske samfunnet er tømt på grunn av frykt for angrep, sa Ramesh Kumar, lovgiver og leder for Pakistans hinduistiske råd.

– Jeg krever at anklager mot gutten blir droppet umiddelbart, og oppfordrer regjeringen til å sørge for sikkerhet for familien og de som er tvunget til å flykte, sa menneskerettighetsaktivisten Kapil Dev.

– Angrep på hindutempler har økt de siste årene og viser et eskalerende nivå av ekstremisme og fanatisme. De siste angrepene ser ut til å være en ny bølge av forfølgelse av hinduer, la han til.

Blasfemilover har tidligere vært uforholdsmessig brukt mot religiøse minoriteter i Pakistan. Selv om det ikke har blitt utført noen blasfemi-relaterte henrettelser i landet siden dødsstraff ble innført for forbrytelsen i 1986, blir mistenkte ofte angrepet og noen ganger drept av mobber.

