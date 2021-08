annonse

En av Jeffrey Epsteins anklagere, Virginia Giuffre, har saksøkt prins Andrew for å ha forgrepet seg på henne da hun var 17 år.

I en uttalelse sier Giuffre at søksmålet gjelder seksuelle overgrep mot barn fordi hun ifølge seg selv kun var 17 år når overgrepene skjedde, skriver NTB.

– Jeg holder prins Andrew ansvarlig for det han gjorde mot meg. De mektige og rike er ikke fritatt ansvar for sine handlinger. Jeg håper at andre ofre vil se at det er mulig å ikke leve i stillhet og frykt, men å ta livet tilbake ved å si ifra og kreve rettferdighet, heter det i uttalelsen.

Ikke overraskende så nekter den 61 år gamle prins Andrew for å ha hatt et seksuelt forhold til Virginia Giuffre.

– Jeg kan absolutt kategorisk fortelle deg at det aldri skjedde, sa Andrew.

Ifølge søksmålet skal prinsen ha forgrepet seg på Giuffre flere ganger mens hun var under 18 år.

Giuffre har fra før hevdet at Ghislaine Maxwell, tidligere partner til avdøde Jeffrey Epstein, arrangerte sexmøter for henne med prins Andrew i sitt hus i London. Giuffre har også hevdet at hun ble presset til å ha sex med Epstein og Maxwell samtidig.

Maxwell sitter for tiden fengslet i New York, og Epstein ble funnet død i en fengselscelle i New York i august 2019.

Prins Andrews talspersoner har så langt ikke kommentert søksmålet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

