Ståle Solbakken får bare to dager med det norske landslaget før de skal møte Nederland. Han innrømmer at situasjonen for flere av spillerne ikke er ideell.

For selv om Erling Braut Haaland har fortsatt der han slapp fra sist sesong, går det ikke på skinner for alle de norske landslagsprofilene. Likevel virker ikke det å stresse Solbakken nevneverdig.

– På generelt grunnlag er det viktig å ha spillere som jevnlig spiller i en topp-fem liga. Det er klart at vi håper på at flest mulig kan komme til samlingen med minutter i beina. Det er viktig å ha det grunnlaget inne, sier treneren til NTB.

Slik er situasjonen for noen av de norske profilene:

* Jens Petter Hauge skal, etter det NTB har grunn til å tro, ha hatt sin medisinske test med Eintracht Frankfurt mandag. Kun formaliteter gjenstår før han blir klar for den tyske klubben. Likevel kan han bare vise til 108 minutter fordelt på en treningskamp med Milan og en vennskapskamp med det norske landslaget på de siste 18 kampene. Etter 17 minutter mot Sampdoria 3. april satt han de siste ni seriekampene for Milan på benken.

– Han har gått lenge uten spilletid, så det blir viktig for Jens Petter å spille fast. Det tror jeg han får i Eintracht Frankfurt, sier Solbakken.

Blir Ødegaard i Spania?

* Martin Ødegaards fremtid med Real Madrid virker fortsatt å være usikker. Drammenseren fikk 78 minutter mot Rangers og 30 minutter mot Milan, men det var Isco, Casemiro og Luka Modric som ble foretrukket fra start i den siste oppkjøringskampen mot laget fra den italienske hovedstaden.

– Jeg tror det løser seg på en eller annen måte for Martin. Enten blir han en viktig brikke for Real Madrid, eller så ender han opp i en annen klubb.

* Kristoffer Ajer ble solgt til Brentford i sommer og spilte 73 minutter i treningskampen mot Valencia lørdag, men det var hans første minutter på over to måneder.

– Jeg kjenner trenerteamet til Brentford, så jeg er sikker på at de har en god plan med Kristoffer. Jeg har stor tro på det.

Blir Berge i Sheffield?

* Sander Berge var i aksjon for Sheffield United i serieåpningen mot Millwall lørdag kveld. Det var hans første minutter på tre måneder. Midtbanespilleren har slitt med skader det siste året og fikk kun 15 kamper i Premier League sist sesong.

– Det er det samme om han spiller for Sheffield United eller Barcelona. Han har ikke spilt mye kamper den siste tiden, og det må han nå. Det er samme med hvem, sier Solbakken.

* Alexander Sørloth var ikke med i Leipzig-troppen til cupkampen mot Sandhausen lørdag. Han synes å være på vei bort etter seks mål på 37 kamper for tyskerne.

– Det virker som om Leipzig har bestemt seg for å kvitte seg med Sørloth. Men han har gjort så solide prestasjoner for flere klubber de siste årene at jeg tror de får til en god løsning.

Tøff kamp

Han møter hele troppen mandag 30. august og har bare to dager til rådighet med troppen før Nederland står på motsatt halvdel til en svært viktig VM-kvalifiseringskamp.

– Jeg tenker mye på den kampen om dagen. Vinner vi, så åpner det seg en mulighet som er ganske stor. Uavgjort er litt status quo, mens tap blir det tøft å komme seg til VM. Vi må gå ut og klinke til, sier landslagssjefen.

Nederland har nyansatte Louis van Gaal på sidelinjen. Han trente Nederland til VM-bronse i 2014.

– Det er usikkert å vite hva de kommer med. Med Nederland sist var de veldig mannsorienterte med en femmer eller treer bak. Med United spilte han annerledes med andre formasjoner og spillestil. Det blir litt gjetting med tanke på hva de stiller med mot oss. Vi får se om vi kan gjette godt inn mot kampen, sier Solbakken.

– Vi har korte forberedelser, så vi konsentrerer oss mest om oss selv. Vi må ta hensyn til det vi tror kommer, men siden vi har så liten tid sammen, må vi tenke mest på oss selv.

