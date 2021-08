annonse

Ap lover stor satsing på unge hvis partiet kommer til makten etter valget.

Jonas Gahr Støre la tirsdag fram en pakke som spenner fra tannhelse til jobbgaranti, skriver NTB.

– Vi trenger et krafttak for unge, sier Støre.

– Når vi lanserer denne planen, er det vel vitende om at det er de unge som har båret den tyngste børa gjennom pandemien, sier Støre til NTB. Han viser til tapt sosialt liv, vanskelig skole- og studiesituasjon og at mange unge mistet jobben – kanskje særlig studenter og andre som har deltidsjobb i serviceyrker.

Arbeiderpartilederen besøkte tirsdag AUFs ungdomsleir på Utøya og presenterte en pakke på syv løfter i sin tale som var rettet mot ungdom og unge voksne.

Støre mener det aller viktigste er å få ungdom i arbeid. Han påpekte at så mange som 100.000 under 30 år verken er i jobb, utdanning eller opplæring. 60.000 av disse har heller ingen form for inntektssikring eller tiltak.

– For å gjøre noe med dette må vi ha et oppsøkende Nav, og vi må gjennomføre en aktivitetsreform med en jobbgaranti for nye mottakere av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Unge vil også få det bedre når vi skaper flere jobber i et seriøst arbeidsliv, sier han.

– Vi må sørge for at Nav tilbyr flere unge under 30 år arbeidsforberedende trening og annen kompetanse, og at de også sørger for bedre oppfølging.

Støre legger skylden for den økende andelen unge uføre på den sittende borgerlige regjeringen.

– Kapasiteten i psykisk helsevern er presset, og sykehusene er underfinansiert, sier han.

I tillegg lover Arbeiderpartiet flere kvalifiserte lærere i skolen, tettere oppfølging for å hindre frafall i videregående skole og å utvide det offentlige tannhelsetilbudet til unge.

