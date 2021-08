annonse

Han mener det er på tide med en ny klimadebatt, for den vi har nå er nesten blitt ubrukelig.

– Alle land har sitt selvbedrag. Norges selvbedrag er ideen om vår egen uskyld og renhet. Er det norsk, er det snilt og rent. Og det kommer jo godt med, når det vi tjener aller mest penger på, er å utvinne og eksportere akkurat den råvaren verden må greie å løsrive seg fra, om en skal unngå de deprimerende og dystre advarslene fra verdens forskere, skriver redaktør i Trønderdebatt, Snorre Valen, og legger til:

– Selvbedraget rammer på flere vis. Men det mest åpenbare eksempelet er den gradvise frakoblingen av norsk olje- og gasspolitikk fra de klimapolitiske realitetene resten av verden må forholde seg til.

Valen har en mening om dette, og spør hvor trygge blir egentlig arbeidsplassene i olje og gass, når verdens oljeimporterende land vil løpe om kapp for å omstille seg vekk fra behovet?

– Sammenhengen mellom forbruket av fossile brensler og farlige klimaendringer er usedvanlig godt dokumentert. Likevel bør ikke FNs siste klimarapport få konsekvenser for norsk olje- og gasspolitikk, skal en tro flertallet i norsk politikk, mener debattredaktøren, og hevder at eventyret er over:

– For å forberede Norge på en tid der olje og gass må erstattes av nye industrier som aldri vil bli like lønnsomme, innebærer for det første å legge seg ut med en mektig olje- og gassindustri. Og for det andre innebærer det en innrømmelse av at vi må drive fremtidens industripolitikk uten muligheten for å smøre sysselsetting og vekst med olje.

