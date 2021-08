annonse

To personer er så langt siktet for vold mot politiet etter at 20–30 ungdommer angrep politiet på Mortensrud i Oslo mandag kveld, ifølge NTB.

– Vi ser meget alvorlig på hendelser hvor tjenestepersoner utsettes for vold. Vi vil at de skal være trygge på jobb, sier Terje Beckman Dahl, leder for etterforskning i enhet øst i Oslo-politiet, til NRK.

Rundt 22.30 mandag ble en politipatrulje angrepet av mellom 20 og 30 unge personer, i forbindelse med at patruljen skulle pågripe to personer i straffesak som er under etterforskning.

– Det ble amper stemning. Ungdommene kastet gjenstander på patruljen, og det ble fysisk håndgemeng, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli.

Politiet ble nødt til å forsvare seg med batong, før de fikk kontroll på situasjonen etter at flere patruljer kom til stedet.

Nå er to personer siktet for vold mot politiet. Dahl sier til TV 2 at den ene av dem skal ha slått en politibetjent i ansiktet.

– Det kan bli aktuelt å politianmelde flere av dem som gikk til angrep, sier Dahl til NRK.

