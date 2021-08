annonse

annonse

De nye kampdronene er planlagt til å være stasjonert ombord i Tyrkias fremtidige «dronehangarskip»: Anadolu.

Defense News melder at den tyrkiske droneprodusenten Baykar har offentliggjort nye detaljer om sitt nyeste væpnede ubemannende fly (UAV), designet for å operere fra skip i landing helicopter dock (LHD)-klassen.

– Bayraktar TB-3, som fremdeles er under utvikling, vil være en større og mer kapabel modell i samme familie som TB-2, sa selskapets teknologisjef, Selcuk Bayraktar, under en online presentasjon 4. august.

annonse

– Da vi startet dette prosjektet, kunne ingen fastvinget UAV ta av fra de korte rullebanene til skip i LHD-klassen. Vi tror at TB-3, som kan holde seg i luften over en lengre periode og er utstyrt med ammunisjon, vil fylle et hull i dette feltet, la han til.

Bayraktar bemerket også at LHD-skip ikke trenger sofistikerte oppskytnings- og fangesystemer for å kunne operere dronen:

– Et enkelt rullesystem og redningsnett vil være nok for sikker start og landing, og det kan til og med lande uten redningsnett, sa han.

annonse

Ifølge TurDef, et tyrkisk nettsted spesialisert i forsvarsspørsmål, vil rullesystemet drives av en elektrisk motor. Under landing vil dronen være sikret med et nett. Fordi propellene er plassert på baksiden av dronen, vil ingen bevegelige deler bli skadet under denne prosessen.

Den nye væpnede dronen vil ha en startvekt på 1450 kilo og vil kunne fly 24 timer i døgnet. I tillegg vil TB-3 kunne fly i store høyder, og vingene vil brette seg sammen når de er stasjonert på «moderskipet» slik at de tar mindre plass. Dronen er planlagt å ta til himmelen for første gang i 2022.

Selcuk Bayraktar uttalte også at MIUS, et ubemannet kampfly som for tiden kun er et konseptdesign, vil operere sammen med TB-3 på LHD-skipet Anadolu. En MIUS-prototype er planlagt å fly i 2023. LHD Anadolu vil derfor kunne huse to typer ubemannede luftfartøyer med faste vinger når forsøkene er fullført.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474