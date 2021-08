annonse

Talsperson Ole Gunnar Hauso forteller at aksjonsgruppen, som ble stiftet så sent som 8. mai i år, er glad for allerede å ha mottatt 5,3 millioner kroner fra mange bidragsytere.

Hauso poengterer likevel at borgerlig side trenger langt flere bidragsytere og støttespillere for å sikre en borgerlig regjering også etter valget.

– Vi trenger flere midler slik at det flotte arbeidet, som i de siste åtte årene har gjort hverdagen bedre for oss alle, kan fortsette. Derfor er det avgjørende at enda flere ser viktigheten av å bidra i aksjonen for Borgerlig Valgseier ved å støtte oss direkte, eller bidra på andre måter, skriver aksjonens talsperson Ole Gunnar Hauso i en pressemelding.



Han kan videre fortelle at de innsamlede midlene som er mottatt av Aksjon for Borgerlig Valgseier i hovedsak vil gå til aksjonens egen kampanje som starter denne uken, men sier han håper at aksjonsgruppen i tillegg til millionen som allerede er overført vil kunne bidra med ytterligere økonomisk støtte til de fire borgerlige partiene, det vil si Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti



