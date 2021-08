annonse

annonse

Han har regnet på tallene fra den siste rapporten til FNs Klimapanel. «Ikke kjøp klimaalarmismen,» er overskriften på Bjørn Lomborgs siste kronikk i New York Post.

Bjørn Lomborg (55) er en dansk statsviter ansatt ved Copenhagen Business School som ble internasjonalt kjent med boken The Skeptical Environmentalist (2001). Lomborg er kjent for å ta en kritisk, økonomisk innstilling til tiltakene mot klimaendringene. Hans hovedanliggende er ikke å stilli i tvil at klimaendringer skjer eller at de blant annet skyldes utslipp av CO2 og andre klimagasser.

Hans skriverier de siste årene veklegger snarere at klimaendringene også har positive effekter og at en tilpasning til klimaendringene er mer økonomisk lønnsomt enn å forsøke å stoppe eller forhindre dem.

annonse

Dette er også hans argumentasjon i en kronikk publisert i New York Post samme dag som FNs Klimapanel publiserte sin siste rapport.

Les også: Massiv dekning i norske medier: Klimapanelets dystre framtidsbilde

Lomborg retter en spesiell pekefinger til den britiske avisen Guardian, som i 2019 tok et redaksjonelt valg om nettopp å bruke sterke uttrykk, som at «klimaforandringer» skulle endres til «klimakrise, klimasammenbrudd eller klimanødsituasjon» og «global oppvarming» til «global hetebølge».

annonse

Denne gang skrev Guardian at FN-rapporten viste at menneskeheten var «skyldig som helvete» i «klimakriminalitet mot menneskeheten». Ingenting av dette sto i selve rapporten, påpeker Lomborg

FNs generalsekretær Guterres var ute å advarte mot «Kode rød for menneskeheten».

2007. AFP PHOTO/Mannie GARCIA Selvfølgelig har FN en lang historie med å påstå at katastrofen er rett rundt hjørnet: Den første miljødirektør i FN hevdet for et halvt århundre siden at vi bare hadde 10 år igjen, og daværende sjef for IPCC insisterte i 2007 på at vi hadde bare fem år igjen, skriver Lomborg.

Han berømmer selve rapporten til FN, men fordømmer medienes presentasjon av den lange rapporten. Mediene «hyperventilerer», mens selve rapporten er «faktisk alvorlig og fornuftig». Lomborg mener den siste rapporten er overbevisende i å bekrefte at «global oppvarming faktisk er reell og et problem.»

Men hvorfor bare fokuserer på de negative konsekvensene av klimaendringene? Lomborg peker på at FNs klimapanel anerkjenner at det har blitt flere og mer intense hetebølger. Men den samme rapporten sier at kuldperiodene likens har blitt færre: Og kulde dreper langt flere enn varme gjør.

«En ny studie i det høyt respekterte tidsskriftet Lancet viser at omtrent en halv million mennesker dør av varme per år, men 4,5 millioner mennesker dør av kulde.»

annonse

«Siden temperaturen har økt de siste to tiårene, har det forårsaket ekstra 116 000 dødsfall fra varme hvert år,» skriver Lomborg og påpeker at dette «passer selvfølgelig i fortellingen og er det vi har hørt om og om igjen.»

Altså de økte dødsfallene.

«Men det viser seg at fordi global oppvarming også har redusert kuldebølger, ser vi nå 283 000 færre dødsfall forårsaket av kulde.»

– Du hører ikke dette, men så langt redder klimaendringer 166 000 liv hvert år, regner Lomborg seg fram til.

Les også: Aldri har færre omkommet i naturkatastrofer, sier forsker

Mediene har denne sommeren skrevet om flom i Tyskland og andre steder som angivelig skyldes klimaendringer. Men den nye FN-rapporten forteller oss at den har «lav tillit til menneskelig innflytelse på endringene i høye elveføringer på global skala» eller flom, påpeker han. «Rapporten forteller oss at bevisene ikke er der for å si at flom er forårsaket eller drevet av klimaendringer.»

Livets gass

Lomborg påpeker også at mediene sjelden eller aldri nevner det faktum at mer CO₂ i atmosfæren har fungert som gjødsel og skapt en «dyp global grønngjøring av planeten». En NASA -studie fant at over 35 år har klimaendringer lagt til et område med grønt som tilsvarer dobbelt så stor størrelse som det kontinentale USA.

Lomborg skriver at mediene i sine skremselsbilder om byer som står under vann og millioner på flukt unnlater å ta hensyn til at folk tilpasser seg over tid.

– Ofte blir det virkelige problemet med stigende havnivåer omgjort til en katastrofe ved å argumentere for at ingen vil tilpasse seg og alle vil drukne eller bli fordrevet. Husker du da nyhetsrapporter fortalte oss at det stigende havet vil fortrenge forbløffende 187 millioner mennesker, som potensielt kan «drukne» hele byer som Miami om 80 år?

– I virkeligheten tilpasser mennesker seg, slik Holland har vist, påpeker den danske statsviteren.

«Til syvende og sist er dette grunnen til at skremselshistoriene om klimapåvirkninger er sterkt overdrevne og ikke støttes av denne nye klimarapporten. En av de tydeligste måtene å se dette på er gjennom klimaøkonomi. På grunn av klimaendringer vil en gjennomsnittlig person «bare» være 436 prosent rikere i 2100 enn nå, i stedet for 450 prosent. Dette er ikke apokalypsen, men et problem vi bør fikse smart,» avslutter han.

annonse Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474