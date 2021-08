annonse

annonse

I går ble det registrert 10 nye smittetilfeller i Bømlo, hvorav ni er ungdomsskoleelever. Smittevernlegen er bekymret over at flere av de unge ikke våger å oppgi nærkontakter.

Den siste registrert smittede er, ifølge en pressemelding fra kommunen, et voksent familiemedlem til en av ungdommene..

– Smittesporingsarbeidet har vist seg å være vanskelig da noen ungdommer vegrer seg for å oppgi hvem de har vært med de siste dagene i frykt for å bli hengt ut i miljøet. Vi ser også at nærkontakter vi snakker med nekter for kontakt med smittede for å unngå karantene, sier fungerende smittevernlege Anne Marit Særsten Halvorsen.

annonse

Særsten Halvorsen understreker imidlertid at dette ikke gjelder alle og hun roser dem som samarbeider godt med smittesporerne.

Dersom de unges vegring mot å oppgi nærkontakter medfører at utbruddet ikke blir slått ned, kan det bli innført et strengere tiltaksnivå på øya, varsler kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474