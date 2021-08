annonse

annonse

Demokratene vet meget godt at den største utfordringen i valgkampen blir å få slippe til i MSM-media, debatter og valgomater med vårt antiglobalistiske budskap om alltid å sette Norge først.

De gode tilbakemeldingene fra folk flest, og rekord-innmeldinger i Demokratene, minner meg faktisk veldig mye om situasjonen jeg opplevde som FrP-representant på slutten av 1980-tallet, da Fremskrittspartiet fikk vind i seilene da de etablerte stortingspartiene den gangen glemte norske velgere. Noe dessverre også FrP har gjort – i bytte mot regjeringsdeltagelse og globalisme.

Les også: Mener det spres løgner om Demokratene (+)

annonse

Demokratene gjorde som så mange husker, stor suksess og ble valgvinneren i Kristiansand med en oppslutning på hele 13,4 % i kommunevalget i 2019 – uten at meningsmålingene fanget det opp. Og det til tross for at vi ikke fikk delta i de viktige debattprogrammene i TV-2 og den tvangsfinansierte NRK – eller ARK som statskanalen heter på folkemunne.

Gjennom samtaler, mailer, telefoner og møter med “grasrota” har jeg fått bekreftet at det norske folk ønsker og trenger et antiglobalistisk politisk parti som Demokratene – som setter det norske folk og Norge først i alt vi gjør politisk. Et alternativ til de etablerte stortingspartiene i viktige saker som rettferdig fordeling, innvandring, pensjoner, åpenhet, korrupsjon, bompenger, EØS og Schengen, Acer, migrasjonsavtalen, barnevern, kreftmedisin, arbeidsinnvandring, dyrevern, tannhelse, trygghet og norske tradisjoner.

Les også: Demokratene svarer selvsagt på spørsmål fra Resetts lesere



annonse

Alt dette gjør meg overbevist om at Demokratene kan bli valgets store overraskelse når stemmene telles opp på valgnatten mandag den 13. september. Ja, og her har alle vi Demokrater en viktig jobb å gjøre hver dag, for å få frem vår politikk og nye politiske løsninger som vil gi mer rettferdighet og et tryggere Norge ved alltid å sette Norge først!

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474