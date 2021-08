annonse

annonse

Filosof David C. Vogt sier at politikere begår klimaforbrytelser mot menneskeheten.

– Tenk hvis lederne i G8-landene de siste 20 årene hadde satt en tilstrekkelig høy pris på utslipp. Tenk hvis kinesiske ledere hadde faset ut kullkraftverk. Og den canadiske statsministeren hadde nektet Statoil og andre å utvinne oljesand. Og Bolsonaro hadde beskyttet Amazonas, skriver han i BT, og legger til:

– Vi snakker her om et titalls mennesker, som gjennom sine delvis aktive, delvis passive handlinger, har gjort at vinduet for å unngå selvforsterkende klimaendringer er i ferd med å lukke seg.

annonse

Les også: MDG-Lan: – Flom og skogbranner verden over. Når vil man skjønne alvoret?

Filosofen sier at konsekvensen kan bli den verste av alle forbrytelser: ødeleggelsen av menneskehetens livsgrunnlag.

– I internasjonal rett finnes det ikke en kategori som heter klimaforbrytelser mot menneskeheten. Derfor jobber klimaaktivister og jurister for at det skal opprettes en egen internasjonal forbrytelseskategori, «ecocide», som skal gjelde ødeleggelsen av økosystemer, inkludert klimaet.

annonse

Les også: Vårt Land: Absurd at de som er mest innvandringsrestriktive også er mest kritiske til klimapolitikk

Filosofen forteller om nærmere 50 grader i Canada, enorme skogbranner i USA, flom i Europa. Grønlandsisen smelter fire ganger raskere enn forutsett, og man ser tegn på at det påvirker Golfstrømmen. Om noen år vil dødstallene begynne å stige, i forskernes verste scenarioer, til millioner årlig, og spør:

– Hvor lang tid vil det gå før plasseringen av skyld vendes utover, mot annet enn vår egen grådighet og forbrukskultur? Når vil vi begynne å høre krav om å stille enkeltpersoner til ansvar?, og trekker frem Trump.

– Faktum er at slike krav allerede har begynt å komme. Den kjente økonomen Jeffrey Sachs har tatt til orde for at Donald Trump burde holdes ansvarlig for klimaforbrytelser mot menneskeheten. Trump har aktivt motarbeidet den internasjonale innsatsen mot klimaendringene i sin tid som president.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474