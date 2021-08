annonse

Missilet, som kan ta ut mål hele hundre nautiske mil unna, blir nå integrert i hele den amerikanske marinens flåte i Independence-klassen av Littoral Combat Ships (LCS).

Ifølge forsvarsredaktører Kris Osborn fra The National Interest, vil Kongsberg Gruppens Naval Strike Missile (NSM) gi den amerikanske marinens LCS en betydelig oppgradering. Ved å forbedre forbindelsene til andre våpensystemer, kommando- og kontrollteknologier, samt «noder» som opererer i et bredere nettverk for maritim krigføring, vil skipene få større og bredere angrepskapasiteter.

I tillegg forventes det at flere tester i de kommende månedene betydelig kan forbedre målrettingskapasiteten og presisjonsveiledningen til våpenet.

NSM, som kan gå så langt som hundre nautiske mil, blir innledningsvis integrert i hele den amerikanske marinens flåte i Independence-varianten av LCS.

– De siste årene har vi akselerert installasjonen. Vi jobber med Stillehavsflåten for å bevæpne hvert skip i Independence-klassen med NSM før de blir utplassert, utdyper talsperson og kaptein i US Navy, Jason Kipp.

Midt i blinken

Amerikanske maritime strategidokumenter viser at US Navy faktisk ønsker å bedre bevæpne hele sin overflateflåte med offensive og defensive våpen. Målet er å forbedre skipenes angrepsrekkevidde, kampkapasitet til havs og landangrep i operasjoner til sjøs.

Noen av NSMs viktigste attributter, som eksempel rekkevidde og presisjonsveiledning, ser ut til være viktige for denne typen bruk over flere domener som US Navy nå forfølger.

NSM klatrer og stiger med terrenget og utfører unnvikende manøvrer for å motvirke verdens mest habile forsvarssystemer. NSM har evnen til å identifisere mål ned til skipsklasse – en funksjon som er avgjørende for krigførere som må slå bestemte, utvalgte mål i vanskelige kampmiljøer.

Øyhopping

Kipp bemerket også at NSM vil gi det amerikanske Marinekorpset tilgang til en landbasert, transportabel øyhopping-variant av missilet kalt Ground-Based Anti-Ship Missile (GBASM).

Marinekorpsets GBASM vil kunne brukes til avanserte maritime, luft- og landbaserte operasjoner, spesielt innen amfibisk angrep basert på «øyhopping», der soldater og selv tunge våpen transporteres raskt fra sjø til land og tilbake. Flere statiske våpensystemer blir nå konfigurert som mobile, tilpasningsdyktige angrepsplattformer som kan transporteres fra skip til steder på land hvor de kan avfyres, avhengig av trusler og oppdragsspesifikasjoner.

Denne typen taktisk dynamikk, som selvsagt vil gjelde øyer i Sør-Kinahavet, har dukket opp på grunn av at USAs rivaler nå opererer avanserte våpen og plattformer som er i stand til å true amfibiske styrker i mye større grad enn tidligere.

