Eksiliraneren Mina Bai mener Wold er ayatollahenes favoritt blant vestlige reportere.

– Sidsel Wolds koseprat om et slikt påtvunget plagg er rett og slett kvalmt, skriver hun i Nettavisen, og legger til:

– Som født og oppvokst i Teheran føler jeg at blodet koker når jeg leser det hun skriver. Jeg blir provosert fordi jeg rapporterer om Iran daglig.

Bai sier at NRKs utenriksreporter Sidsel Wold, med reportasjen «Hva synes jeg om å dekke håret?» 8. august, gjør alt hun kan for å unngå alvoret i et tema som har smertet, forarget og traumatisert mange millioner kvinner i Iran. Hun mener at Wold forsøker å alminneliggjøre og ufarliggjøre det hele, at hun nærmest leker med de siste hijab-motene.

– At obligatorisk hijab innebærer tvang og kvinneundertrykkelse fenger liksom ikke. Hvorfor heller ikke lage litt lett underholdning av temaet, og ha det litt moro i stedet? Det er mer fengende å eksperimentere med siste tvangsmote fra Teheran, sier hun, og forteller om virkeligheten:

– Sist uke ble 24-åringen Yasmin Aryani fengslet på ny etter permisjon for å sone videre sin mangeårige fengselsstraff for å trosse hijab-påbudet. Hennes syke mor har også fått samme straff. Det å trosse hijab-forbudet er etter iransk lov det samme som å ville være delaktig i prostitusjon. Hver uke kommer nye klipp på sosiale medier av moralpolitiets ydmykende møte med kvinnene i Iran.

Bai kaller Wolds reportasjer for kvalmende koseprat.

