Noen av Fremskrittspartiet sine politikere ignorerer fagfolk, på lik linje med alt annet som det forskes på her i verden.

– Forskere vet litt, men Fremskrittspartiet vet mest, skriver samfunnsdebattant Petter Farstad i Nettavisen, og retter skytset:

– Helgheim er, som Frp-ere flest, klimafornekter. Nå har han kommet med nok en «konspirasjonsteori» hvor han personlig har avdekket en verdensomspennende sammensvergelse hos det store flertallet klimaforskere.

Han skriver at Jon Helgheim påstår nemlig at forskerne i årevis har fabrikkert forskning for pengenes skyld.

– Det er nesten så du ikke tror det du leser! Dette er en forskrudd mann hvor kontakten med den virkelige verden er brutt, sier Farstad.

Farstad skriver videre at om verden hadde fulgt Frp og deres dunning kruger-mentalitet fra tidenes morgen. Da hadde vi bodd i huler og jaget etter mat med klubbe.

Jon Helgheim er ikke enig kritikken, og svarer slik på Facebook:

ADVARSEL!

Innholdet i denne artikkelen er ren løgn. Det fremmes her påstander om meg som er rent oppspinn. Jeg er ingen klimafornekter og jeg har aldri hevdet at forskere bare har funnet på dette for pengenes skyld. Jeg hadde et Facebook-innlegg hvor jeg på en balansert måte påpekte at ekstremvær slett ikke blir farligere og farligere slik man kan få inntrykk av. Langt færre dør av ekstremvær nå enn tidligere, uten at det betyr at menneskeskapte klimaendringer ikke finnes.

Forfatteren er et kjent nettroll som tidligere har sammenlignet meg med ABB fordi han så et bilde av meg i uniform som HV-soldat.

Det er trist at Nettavisen publiserer ren løgn.

