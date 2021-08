annonse

annonse

Han meldte seg ut av Frp.

Vårt Land har overvåket SIANS hjemesider og funnet en mann som kommenterer der samtidig som han er medlem i Frp i Rogaland. Avisen kontaktet Kristoffer Birkedal i Sandnes Frp som dermed må se på saken.

– Han fikk valget, enten er du medlem av Fremskrittspartiet eller Sian. Det er ikke mulig å være begge deler, sier leder Kristoffer Birkedal i Sandnes Frp til Vårt Land , og legger til:

annonse

– Han valgte å bli i Sian.

Mannen skal ha vært medlem i Frps forløper Anders Langes parti siden 1973.

Birkedal opplyser at han og alle andre lokallagsledere i Frp har fått epost fra partikontoret med klar melding om å rydde opp i saker der Frp-medlemmer også er medlem i SIAN.

annonse

– Fremskrittspartiet er åpent for alle som støtter vår politikk. Et medlemskap i Sian er ikke forenlig med å være medlem av et liberalistisk folkeparti som Fremskrittspartiet. Det har vi sagt klart og tydelig ifra om, skriver assisterende generalsekretær Øistein Lid i Frp i en epost til avisa.

Det var i 2019 at det ble satt ned et ultimatum for Frps medlemmer. Skal du bli i partiet, må du ut av SIAN.

Men det er ved medlemskap i SIAN at det settes strek. Det er love å debattere på SIANSs Facebook-siden, mener innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim.

– Det har jeg gjort selv, sier han til Vårt Land.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474