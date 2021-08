annonse

Politiet ble brutalt angrepet av en gjeng med ungdommer i Oslo. Sylvi Listhaug advarer mot svenske tilstander.

Under en pågripelse på Mortensrud i Oslo Øst kom en gjeng med 20-30 ungdommer og angrep politiet, og en politimann ble slått i ansiktet.

– Vi ser at det på venstresiden dyrkes frem en ukultur mot politiet, hvor de fremstilles som rasister for å gjøre jobben sin. Det er ikke rart at respekten for politiet forvitrer, og at terskelen for å angripe politiet senkes, sier Sylvi Listhaug i en uttalelse.

Hun sier dette minner om svenske tilstander.

– Først ser vi gjengkriminaliteten blir mer og mer brutal. Deretter ser vi ungdomskriminaliteten og gjengvoldtekter. Nå ser vi at ungdommer på Oslo Øst går til angrep på politiet. Dette viser med all tydelighet at svenske tilstander rykker stadig nærmere.

FrP har tidligere fremmet forslag på Stortinget om å øke straffene for vold mot politiet. Det ble stemt ned av alle andre partier.

– Det holder ikke lenger med dialog og ungdomsklubber. Vi ser at dette problemet blir verre og verre. Det må møtes hardt og kontant. Vårt felles politi er vår felles trygghet, og de som angriper politiet skal ikke slippe unna.

Frp-politiker Truls Gihlemoen fra Hedmark forteller at svenske tilstander er først og fremst en utvikling med høy ikke-vestlig innvandring over mange år som fører til store integreringsproblemer hvor parallellsamfunn og kriminalitet får vokse fram. Altfor mange ikke-vestlige innvandrere står utenfor arbeidslivet, er overrepresentert som mottakere av sosiale ytelser og i kriminalitetsstatistikken. Han sier videre at svenske tilstander er også når innvandringskritiske politikere knebles og den vanskelige debatten om utfordringer med integrering ties i hjel.

