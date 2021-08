annonse

Utenriksdepartementet kan meddele at Norge vil legge til rette for forhandlinger mellom regjeringen og opposisjonen i Venezuela som etter planen skal starte i Mexico.

På Twitter skriver Utenriksdepartementet at regjeringen i Venezuela og opposisjonen er inne i den siste fasen av innledende samtaler. Målet er å påbegynne forhandlinger i Mexico, tilrettelagt av Norge.

Tidligere i august kunne Mexicos president Andrés Manuel López Obrador fortelle at landet skal være vertskap for samtaler, og videre at dette var Norges forslag. Venezuelas president Nicolás Maduro fortalte også i juni at samtaler mellom regjeringen og opposisjonen skulle foregå i Mexico i august.

Nå bekrefter altså norske myndigheter Norges rolle i denne prosessen.

Venezuelas regjering ønsker at den politiske situasjonen i landet stabiliserer seg og sanksjonene fjernes. Opposisjonen krever derimot frie valg.

Samtalene på Barbados i 2019 havarerte etter at Maduro-regimet trakk seg, etter at USA, med daværende president Donald Trump, skjerpet sanksjonene mot Venezuela.

