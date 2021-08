annonse

En kvinne som var engasjert av Røde Kors injiserte saltløsning og ikke koronavaksine.

De rammede holder til i Friesland-distriktet i delstaten Niedersachsen nord i landet, skriver Der Spiegel.

Rundt 8.500 tyskere bes nå om å bestille ny vaksinetime.

Det ble fattet mistanke om utbyttingen av vaksinedosene allerede i april, men sykepleieren erkjente da kun å ha fylt saltløsning i seks vaksineflasker, angivelig for å dekke over at hun hadde mistet dem i gulvet mens hun fylte sprøyter.

Men politiet har gjennom etterforskning kommet fram til opplysninger som tyder på at utbyttingen var med overlegg og langt mer omfattende enn først antatt. Motivet er uklart, men ifølge politiet skal kvinnen ha uttrykt skepsis til vaksiner.

Det er helt ufarlig å få saltløsning, men på det tidspunktet var det først og fremst eldre personer som ble vaksinert, og disse er mer utsatt for alvorlig sykdom som følge av covid-19.

Der Spiegel får opplyst at kvinnen i sosiale medier har sammenlignet covid-19 med influensa, og at hun via meldingstjenesten WhatsApp har delt en karikaturtegning som sirkulerte blant konspirasjonsteoretikere, skriver NTB.

