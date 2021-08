annonse

annonse

Ingen steder har Arbeiderpartiet falt tyngre enn i Nord-Norge. Landsdelen var en del av Arbeiderpartiets hjerte i mange år. De siste årene har partiet blitt oppfattet som lite lyttende og intressert i landsdelen.

For Arbederpartiet handler det nå mest om å ta velgerne tilbake fra Vedum og Senterpartiet, koste hva det koste vil. En av metodene Jonas Gahr Støre da bruker er Trygve Slagsvold Vedum sitt valgmanus, der han forteller at han er frelseren av Distrikt-Norge. Trygve Slagsvold Vedum fortsetter med å leke katt og mus med Arbeiderpartiet, han kommer stadig med opprop hvor uenige han er med Støre.

I jakten på distriktstemmer gir de rødgrønne politiske partier et inntrykk av at Bygde-Norge ikke er livskraftig, men puslete og veik. Enkelte tar til orde for at folk på bygdene opplever avmakt overfor eliten i Oslo, at Distrikts-Norge tømmes for statlige arbeidsplasser og offentlige tjenester, også at makta er i hovedstaden.

annonse

Distriktspolitikken vil får langt større oppmerksomhet nå mot valget, en tredjedel av befolkningen bor nettopp i distriktene så her er det stemmer å hente ved å velge sine ord og løfter med omhug.

Mange mennesker i det langstrakte land føler åpenbart at de ikke blir sett og hørt, og at det ikke er noen fremtid for deres hjemsteder. Ikke rart at tilflytting til enkelte distrikter skjer meget langsomt fordi mennesker som er i og over etableringsfasen ikke får politiske signaler og beslutninger om at myndighetene har større tro på deres hjemplasser. En ting er at naturressurser ikke blir utnyttet, men enda verre er at menneskelig kompetanse og skaperkraft ikke blir utnyttet bedre. Distriktspolitikk handler om å legge til rette for at både folk og næringsliv kan trives og utvikle seg i alle deler av landet.

I noen kommuner kan det lukte nylagt asfalt. Det er viktig, ikke bare for at folk skal komme seg på jobb og rundt omkring i bygda, men også for det lokale næringslivet som er avhengig av gode veier for å transportere varer til markedene.

annonse

På kysten av Norge skal det være verdiskapning. Her er det fiskeri, havbruk og olje, og grunnlaget er godt for å skape enda mere vekst.

Også flere arbeidsplasser i fiskenæringen vil kreve at det må satse på langt mere innovatør virksomheter slik at Norge blir en totalleverandør av alt råstoff tilknyttet fiskenæringen – skape mere verdier av hver kilo fisk og råstoffer fra havet.

Jeg tror at politikere må lytte mere på folket i distriktene før de konkluderer og iverksetter omfattende reformer som skal gi den beste livskvalitet og resultat på samfunnets bunnlinje.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474