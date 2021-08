annonse

Politiet ser alvorlig på hendelsen.

– Styrmannen så dette best. Han er helt sikker på at det var en drone. De trodde først det var en fugl, men da de kom nærmere, sier de at den blinket, forteller pilot og sikkerhetskoordinator for flyginger Odd Thomassen i Widerøe til NRK.

Flyet hadde steget, om lag 1.300 meter over havet og observerte dronen over det populære turområdet Mjelle. Dronen var kun 60 meter unna flyet.

Flyet var på vei fra Bodø til Stokmarknes.

Reglene for droneflyging er klare på at det er ikke lov til å fly drone høyere enn 120 meter uten særskilt tillatelse.

– En slik episode kan få svært alvorlige konsekvenser. I verste fall kan det sette liv og helse i fare, sier assisterende stabssjef Geir Håland i Nordland politidistrikt.

