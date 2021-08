annonse

annonse

Folkevalgte demokrater fra Texas forlot delstaten for en måned siden, for å hindre at Republikanernes foreslåtte valglover skal bli vedtatt, skriver VG.

I Representantenes hus i Texas gikk delstatsforsamlingens eget politi onsdag fra kontor til kontor med kopier av arrestordrer som er utstedt for over 50 av Demokratenes folkevalgte.

– Jeg bekymrer meg ikke for ting jeg ikke kan kontrollere. Det er ingenting ved disse arrestordrene som overrasker, så de påvirker ikke nødvendigvis mine planer, sier Erin Zwiener, en av politikerne det nå foreligger en arrestordre på.

– Jeg håper at de returnerer, for det er utstedt arrestordrer og de ønsker ikke å bli arrestert. Det er helt utrolig for meg at du er nødt til å arrestere folk for å få dem til å gjøre den jobben de gikk til valgkamp for å få, sier Jim Murphy, som er majoritetslederen i Representantens hus i Texas.

The Sergeant at Arms just wrapped up serving the 52 arrest warrants at the missing Democrats offices. @khou #txlege pic.twitter.com/bvhVyEkeRA

Wow. The Texas Supreme Court has issued a stay allowing Democratic legislators who broke quorum to be arrested and brought to the chamber.

Every Democrats should leave the state immediately. pic.twitter.com/d5cjPtmsXw

— Sawyer Hackett (@SawyerHackett) August 10, 2021