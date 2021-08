annonse

Gustav Witzøe kritiserte formuesskatten og skapte raseri på venstresiden.

– Det som dessverre er utfordringen på politisk nivå i dag, er at man ikke har noen seriøs debatt om de uheldige faktorene i formueskatten, skriver Mikal Langseth i Midtnorsk debatt.

– Hver gang dette er et tema, så blir det avfeid av venstresiden med billige argumenter som at «milliardærene» har råd til å betale. Punktum! Hvorfor er det slik? Mangel på kunnskap, eller holdninger utgått på dato?

Langseth eier Selbuhus konsernet. Han sier at Gustav Witzøes kritikk av formuesskatten har skapt useriøse utspill fra venstresiden i politikken, der karakteristikker som smålighet, grådighet og manglende samfunnsansvar er en del av porteføljen.

– Bare så det er klart. Jeg støtter Witzøe 100 prosent i hans bekymring for dagens formuesskatt, og ikke minst de varslede økningene i formuesskatten fra venstresiden på 7-15 milliarder.

Langseth er tredje generasjons eier av en familiebedrift som ble etablert i 1924. Bedriften har i dag 95 ansatte, en omsetning på 200 millioner og er en hjørnestensbedrift i distriktskommunen Selbu.

– Baksiden med dette er at jeg som eier må betale formuesskatt på de verdiene som er helt nødvendig for å sysselsette ansatte. Dette gjelder bygninger, produksjonsutstyr, maskiner og biler, varelager og driftskapital.

– Formuesskatten har de senere år vært 0,5 millioner kroner. Disse pengene har jeg ikke, og må derfor tappe bedriften for utbytte på 0,8 millioner som beskattes med 32 prosent. Da utbyttet allerede er beskattet med selskapsskatt får man en trippel beskatning.

Langseth sier videre at bedriften har et investeringsbehov og at hvis formuesskatten hadde blitt opphevet, så ville det ha gitt flere ansatte, økt sysselsetting hos lokale entreprenører, samt ekstra skatteinntekter til kommune og stat.

Salmar-eier Gustav Witzøe advarte torsdag om at formuesskatten kan tvinge norske oppdrettsbedrifter til å flagge ut.

– Formuesskatten er en særnorsk skatt som favoriserer utenlandsk eierskap over norsk eierskap. Og den tapper egenkapital fra bedriftene. Formuesskatten bør avskaffes i sin helhet, sa han til Dagbladet.

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, mener laksemilliardær Gustav Witzøe er sutrete.

– Det er direkte uetisk, det Witzøe snakker om. Hvis han vil flagge ut, skal ingen nekte ham det, men milliardformuen hans skal bli igjen i Norge, sier Kari Elisabeth Kaski til Dagbladet.

SV vil innføre en exit-skatt for rikinger som vil flagge ut. Den skatten lover Kaski å bruke på Witzøe dersom hun vinner valget og han flagger ut.

– Dette er så sutrete av Witzøe, men dette illustrerer den store maktforskjellen i samfunnet vårt. Witzøe kommer på trykk fordi han er kjent og rik, og det er på tide å minne Witzøe om at alle i Norge må betale skatt, også han, sier Kaski.

Audun Lysbakken mener at rike gutter klager mest

SV-lederen sier at laksemilliardær Gustav Witzøe, Stein Erik Hagen og Sissener er den nye «klageklassen». Han skriver i Dagbladet at det er de fattige og syke som har finansiert skattefesten for de rike. Likevel er det de rike som klager.

– Jeg har en klar melding til misfornøyde rikfolk: Slutt å syte! sier Lysbakken, og tror ikke det er tilfeldig at flere av milliardærene advarer mot SV.

– De vet at vi står for en tøff fordelingspolitikk, og at vi vil gjennomføre den hvis vi får makt.

