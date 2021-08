annonse

Fremskrittspartiets Lavrans Kierulf vil skjerpe straffene for lovbrudd i enkelte deler av Drammen for å få bukt med ungdomskriminalitet.

Et slikt forslag blir ikke godt mottatt av MDG: – Fascistisk og ganske høyreekstremt.

– Nå har Frps partileder gått ut og beskyldt andre for å brunbeise partiet. Men dette utspillet er ganske så høyreekstremt og så brunt som det kan bli. Det er fascistisk politikk som er polariserende og setter bydeler og grupper opp mot hverandre, sier leder hovedutvalget for oppvekst og utdanning, Cathrin Janøy fra MDG til Drammens Tidende.

Kierulf har selv ikke nevnt innvandrere, men Janøy mener at utspillet er rettet spesielt mot den gruppen.

– Han plukker ut Fjell og deler av Strømsø. I disse bydelene er det en høy andel av innbyggerne som har innvandrerbakgrunn, og utspillet bidrar til å sette en gruppe opp mot andre. Jeg synes det er skikkelig stygt å snakke ned innbyggerne og Drammen på denne måten, sier Janøy.

MDG-politikeren er ikke overrasket over Kierulfs utspill.

– Dette ser vi at de ofte gjør når det er valgkamp, og at de roper om strenge straffer. Jeg synes at Kierulf burde bidra konstruktivt i arbeidet i hovedutvalget for å forebygge.

Lavrans Kierulf mener Janøy bommer med kritikken sin.

– For det første har jeg ikke nevnt innvandrerungdom. Ja, det bor mange med innvandrerbakgrunn i bydelene Fjell og Strømsø, men med vårt forslag tror jeg det vil bli tryggere å bo i disse bydelene. Det å si at et forslag vi har hentet Danmark, og som sosialdemokratene der støtter, er høyreekstremt faller på sin egen urimelighet, sier Kierulf.

Jon Helgheim skriver på Facebook at det tydeligvis er viktig for MDG å beskytte de kriminelle så de fortsatt kan utnytte og rekruttere minoritetsungdom fra sårbare boområder.

