MDG Oslos førstekandidat Lan Marie Berg delte torsdag ettermiddag ut is til nye MDG-medlemmer idet hun skulle avgi sin forhåndsstemme i Oslo.

Berg ankom på sykkel og delte ut is til mange nye medlemmer som hadde møtt frem ved valglokalet på St. Hanshaugen i Oslo.

– Det er stas at så mange har lyst til å møte opp for å forhåndsstemme. Det gjør meg full av håp og pågangsmot fram mot stortingsvalget, sier Berg til NTB.

MDG har fått hele 1.853 nye medlemmer siden mandag, da FN publiserte en ny klimarapport.

– Jeg tror det viser at mange har tatt innover seg alvoret i situasjonen, og at vi har et veldig lite vindu for å kutte utslippene i Norge og verden, sier Berg.

Valglokalene åpnet tirsdag denne uken. Over 70.000 nordmenn har til nå avgitt forhåndsstemme. Stortingsvalget holdes mandag 13. september.

