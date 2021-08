annonse

annonse

Eksperter mener Frp åpner opp mot ytre høyre når enkeltpolitikere i partiet bruker muslimfiendtlig konspiratorisk retorikk.

– Uansett hvor mange ganger venstrevridde akademikere, mediene og politikere snakker om Frps «høyreradikale bakland», stemmer det altså ikke, sier Sylvi Listhaug til Aftenposten.

Cathrine Thorleifsson er forsker ved C-Rex – Senter for ekstremismeforskning. Hun trekker frem begrepet «snikislamisering», og sier at ordet kommer fra Eurabia-konspirasjonsteorien.

annonse

– Frp bidrar ikke direkte til høyreekstremisme. Men høyreekstreme kan føle seg berettiget hvis høyreradikale parti og organisasjoner bruker konspiratoriske skremmebilder, sier Thorleifsson.

MDG-politiker Øyvind Strømmen, og forfatter av boken «Giftpillen – Konspirasjonsteorier og deres ødeleggende kraft», sier at populistiske bevegelser bruker konspirasjonsteorier for å vinne oppslutning i høyreradikale landskap:

– Iblant søker Frp å appellere ganske direkte til et høyreradikalt bakland. Sylvi Listhaugs famøse utspill om Ap og terrorisme er en appell til dette landskapet.

annonse

Les også: Lars Gule: – Listhaug krever definisjonsmakt av «snikislamisering»

Strømmen mener at Frp til dels har vunnet oppslutning blant konspirasjonsteoretikere.

– Frp har vært partiet til disse folkene, men på den andre siden har det stått i veien for at det etableres et parti til høyre for dem. Frp kan derfor ikke ta disse støttespillerne for gitt, sier han.

Både Strømmen og Thorleifsson mener at Høyre og de borgerlige partiene har et særlig ansvar overfor Frp.

– Mange tror at det å ta et høyrepopulistisk parti inn i regjering vil føre til at de modererer seg, men forskning viser tvert imot at konservative politikere tar etter populistene. Det blir slik en mainstreaming av begrep fra konspirasjonsteorier, sier Thorleifsson.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474