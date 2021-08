annonse

annonse

Jerusalem Post har en artikkel om ny forskning på et potensielt Covid legemiddel. En israelsk professor Nadir Arber har forsket på CD24 molekylet i 25 år og gjennomfører nå kliniske studier rettet mot covid-19.

Fase 1 inkluderte 30 pasienter med alvorlig til moderat covid-19 infeksjon. Her ble 29 pasienter friske etter få dagers behandling uten tegn til bivirkninger.

Fase 2 ble gjennomført med 90 pasienter med moderat til alvorlig infeksjon og 93% av disse ble friske etter få dager.

annonse

Fase 3 skal nå gjennomføres med 155 pasienter hvor 2/3 vil få aktiv substans mens 1/3 vil få placebo. Studiet forventes avsluttet i løpet av inneværende år.

Gjentas resultatene fra fase 1 og 2 så betyr det at man har et legemiddel som er effektivt og sikkert, på linje med Ivermectin. Spørsmålet er hva legemiddelindustrien gjør for å stikke kjepper i hjulene. Slik situasjonen er i dag så skal alle vaksineres med en vaksine som viser seg stadig mer ineffektiv. Men politikerne har skylapper på og styres av legemiddelindustrien. Det er store summer involvert.

Ivermectin har vist seg å være effektiv men myndighetene «snakker ned» dette legemiddelet og skylder på manglende formelle studier. Professor Arber vil gi oss et svar vedrørende CD24 i løpet av få måneder. Spørsmålet er om politikerne har investert for mye prestisje i vaksinene og vil jobbe for å forby andre behandlingsmetoder.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474