Rød Ungdom protesterer mot Høyres og regjeringens oljepolitikk, som de tror bidrar til ekstremvær og klimaendringer.

– Vi står her i protest mot Høyres totalt handlingslammede klima- og miljøpolitikk. FNs nye klimarapport viser at ekstremværet både blir hyppigere og det vil bli enda mer ekstremt enn før, sier klima- og miljøansvarlig i Rød Ungdom, Selma Flo-Munch til Avisa Oslo.

«Norsk olje koker kloden, la olja ligge. Forskerne har talt, når skal Erna lytte?» ropte Rød Ungdom mot Høyres Hus onsdag kveld. De sto med plakater og paraplyer for å illustrere ekstremvær, som de frykter vil bli enda mer ekstremt.

– Vi vil at regjeringen skal få bedre klima- og miljøpolitikk! Når det kommer klimarapport etter klimarapport, der forskere er helt klare på at dette er noe vi er nødt til å gjøre noe med nå, så håper vi virkelig at de endrer seg, sier Flo-Munch, og legger til:

– Det er trist at selv om vi er et lite land, klarer vi likevel å være klimaverstinger. Vi har et historisk ansvar i forhold til de utslippene vi har hatt, men det betyr også at vi har en historisk mulighet til å gjøre en grønn omstilling.

Rød Ungdom mener Høyre ikke har våget å røre oljepolitikken.

– Det eneste de skryter på seg, det er å ha få utslippskutt i Norges regnskap. Men så vet vi at utslippene fra forbrenning av norsk olje og gass i utlandet er ti ganger så mye som hele Norge sitt klimaregnskap.

Lei av løgner

– Hvordan kan politikere da sitte og irettesette ungdom som synes at privilegerte Norge må slutte å pumpe opp klimaendringer og økologiske kriser? Jeg er også utrolig lei av å høre løgnen om at klimastreikerne ikke kommer med løsninger. Vi streiker nemlig for noe Norge burde ha gjort for lenge siden. Avvikling av oljenæringen. Vi trenger et nytt økonomisk system som ikke avhenger av evig vekst, og politikere som tar neste generasjoners rett til en levedyktig klode på alvor, skriver Selma Flo-Munch i Aftenposten.

