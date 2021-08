annonse

Trass i en markant nedgang for Ap, ligger det an til et suverent flertall for de rødgrønne partiene, ifølge en partimåling fra Dagens Næringsliv.

Arbeiderpartiet lander på 24 prosent på avisens måling, utført av Norstat. Dette etter en nedgang på 2,9 prosentpoeng.

– Dette er nok en måling som viser at flertallet i Norge ønsker en mer rettferdig politikk enn den Høyre og Frp har ført de siste åtte årene. Arbeiderpartiet går litt tilbake her, men vi ligger et sted midt på 20-tallet, og trenden har vært god de siste månedene, sier en optimistisk Ap-leder Jonas Gahr Støre til avisa.

Senterpartiet øker sin oppslutning på målingen med 1,1 prosentpoeng. Partiet ligger nå på 16,1 prosent.

Nedgangen fortsetter for Høyre, som går tilbake med 0,4 prosentpoeng til 19,1 prosent. Venstre klatrer over sperregrensen, med en oppgang på 0,7 prosentpoeng til 4,3 prosent. KrF vokser marginalt med 0,2 prosentpoeng til 3,2 prosent.

For de andre partiene ser situasjonen slik ut: Frp 10,1 prosent (-1,5) Rødt 4,6 prosent (-0,9), SV 8,6 prosent (+0,6), MDG 5,9 prosent (+1,8), andre 4,1 (+1,3).

