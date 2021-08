annonse

Eleven tilbud om å øreklokker, da foreldrene klaget på støy og bråk i klasserommet.

– Ille at man tenker det er en god idé, sier elevens far til NRK.

Grunnet støy og uro ved Søreide skole i Bergen, en såkalt baseskole, har datteren til Audun Kysnes hatt problemer med å tilpasse seg. På skolen er det store elevgrupper på opptil 90 elever, som kalles basisgrupper. Skolen er en av de største skolene i Bergen.

Når andre elever i klassen utagerer, blir Audun Kysnes’ datter, som går i tredje klasse, engstelig. Foreldrene ba derfor om hjelp for å kunne unngå at datteren blir stresset og oppjaget.

– Hun har alle forutsetninger til å gjøre det godt. Hun har ingen diagnoser og er et helt normalt barn, som er interessert i å lære, tegne og lese. Men hun får ikke sjansen fordi det er uro og støy, noe hun ikke trives med, sier Kysnes til statskanalen.

Aktivitetsplan

Etter at Kysnes og hans kone valgte å klage på situasjonen til Statsforvalteren i Vestland, laget skolen en aktivitetsplan. Jenta har selv bedt om at støynivået må ned, at hun må skjermes for «hissige barn».

Et av tiltakene skolen valgte å gå inn for var å gi jenta øreklokker.

– Jeg synes det nesten er sjokkerende at man må dele ut hørselvern til elever for å ro i klasserommet. Det kan jeg ikke akseptere. Det er ikke godt nok. Jeg synes det er bekymringsfullt, sier Kysnes.

Han mener problemene skyldes størrelsen på basisgruppen ved skolen.

Aller helst vil han at de tre barna til Kysnes skal fortsette på skolen i nærområdet, men har funnet ut at en privat skole passer barna bedre. Også to av hans andre barn skal begynne der.

Vil ikke kommentere

Rektoren Ole Marius Worren ved Søreide skole ønsker ikke å kommentere enkeltvedtak.

– Generelt sett så vet foreldrene hva som er best for sine barn. Hvis noen velger å ta ut sine barn for å begynne på en annen skole, så tenker jeg at det sikkert er gjort med en fornuftig tanke bak, sier rektoren.

