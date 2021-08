annonse

Coronapandemien kan ha startet med at en laboratorieansatt var i kontakt med flaggermus, ifølge mannen som ledet WHOs undersøkelser i Wuhan.

Peter Embarek presiserer overfor dansk TV2 at han ikke har tatt del av noe som beviser denne teorien. Han mener imidlertid at den er relativt sannsynlig og at den bør undersøkes nærmere.

– En medarbeider som ble smittet ute i felten ved å ta prøver, er en av de sannsynlige hypotesene, sier Embarek.

Embarek ledet WHOs ekspertgruppe da den besøkte den kinesiske byen Wuhan i Hebei-provinsen i februar i år.

I etterkant av besøket slo WHO fast at det var «ekstremt usannsynlig» at coronaviruset stammet fra et av laboratoriene i Wuhan. Nå kan Embarek fortelle at han egentlig ønsket formuleringen «usannsynlig» – og at «ekstremt» ble lagt inn som følge av et kompromiss etter kinesisk press.

Kinesiske myndigheter har flere ganger insistert på at pandemien ikke kan ha begynt med en feil ved et av laboratoriene i Wuhan.

