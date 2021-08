annonse

Verdens helseorganisasjon (WHO) oppfordrer Kina til å dele rådata om de første tilfellene av covid-19 høsten 2019, melder NTB.

For å kunne undersøke teorien om at covid-19 kom fra et laboratorium i Kina, trenger WHO tilgang til alle relevante data, sier de, samtidig som de understreker at det er rutine å be alle land om data og ny testing av prøver for å finne opprinnelsen til viruset.

– Neste serie med studier inkluderer grundigere gransking av rådata fra de første tilfellene og serum fra mulige tidlige tilfeller i 2019, heter det i en uttalelse fra WHO.

WHO viser til at Kina har anklaget organisasjonen for å være under politisk press når det gjelder undersøkelser av virusets opprinnelse.

