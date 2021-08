annonse

annonse

– Det er ikke aktuelt for Høyre.

Solberg sier til NTB at letestans er uaktuelt, og at Høyre kommer til å bruke partiets tyngde i et regjeringssamarbeid. Hun sier at olje og gass er en stor og viktig næring.

Venstre, MDG, SV og Rødt vil ha full stans i letingen, mens KrF vil begrense letingen til områder der det allerede er olje- og gassvirksomhet. Høyre, Frp, Ap og Sp skal fortsette letingen.

annonse

Når det kommer til nye områder, er ikke Solberg så kategorisk.

– Det er temaer som sikkert kommer opp, sier hun.

– Høyre er en garantist for at petroleumsnæringen også i årene framover vil få tilgang på leteareal. Det er viktig for å opprettholde aktivitet i næringen, sier olje- og energiminister Tina Bru.

annonse

Venstre-leder Guri Melby er overbevist om at full letestans er best.

– Det er stadig flere som erkjenner at vi ikke kan fortsette som før, at klimaet ikke tåler det, og at vi ikke kan fortsette å gamble på at Parisavtalen ikke skal oppfylles, sier partilederen til NTB.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474