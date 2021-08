annonse

annonse

Skal ha forsøkt å ramponere valgbod.

Hvis du driver valgkamp for Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) i Oslo, Bærum og Asker, kan du være særlig utsatt for trusler og vold.

Det har FpU-medlem Rebecca Tansøy (20) fått erfare. Under en skoledebatt i 2019 ved Hellerud videregående skole på innvandrertette Oslo øst ble stemningen hissig.

annonse

– Elever begynte å samle seg rundt meg på stand etter debatten og skrike ting til meg mens de filmet meg og ble ganske truende. Vaktmesteren måtte låse opp bakdøren for meg (…), så ble jeg kjørt hjem i privatbil fordi jeg ble jaget etter, forteller Tansøy til VG.

Det samme har FpU-medlem Rikke Sjølander (22) opplevd.

– Det samler seg ofte store gjenger, og de er rasende på deg fordi du står for det de kaller «etnisk rensing», og at jeg vil kaste dem ut av landet. Man føler jo at de skal fly på deg når som helst. Jeg har også blitt kalt Hitlers datter, sier Sjølander.

annonse

Ungdommene skal også ha forsøkt å ramponere valgboder.

Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug uttaler at slik oppførsel er forkastelig og kan skremme ungdom vekk fra partipolitisk engasjement.

Les også: Taliban har erobret fem provinshovedsteder på tre dager

– Vi kommer ikke til å finne oss i den type opptreden som foregår på skolene. Hverken fra motdebattanter eller folk i salen. Nå skal det tas til motmæle en gang for alle, sier Listhaug.

De to FpU-erne mener de ubehagelige hendelsene ofte starter med at motdebattantene fra venstresiden kaster «rasistkortet» under debattene og dermed egger opp publikum.

– Det (anklager om rasisme) har blant annet kommet fra AUF. Så har det hatt videre følger på stand etterpå, hvor det kommer elever som kaller oss det samme, hevder Sjølander.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474