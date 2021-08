annonse

Etter FNs nylige klimarapport, har klimapolitikk blitt et enda mer sentralt tema for valgkampen enn før.

Regjeringen vil øke CO2-avgiften, til tross for protester fra Frp, men vil samtidig kompensere ved å heve pendlerfradraget i distriktene, for å hindre at det blir dyrere å kjøre bil der. Senterpartiet har stilt seg kritisk til regjeringens politikk, og får nå kritikk av distrikts- og digitaliseringsminister, Linda H. Helleland (H).

– Nå må selv dieselpopulistene i Senterpartiet være med å ta klimaansvar. Det er ikke lenger noen grunn for Sp til å være så klimafiendtlige, sier Helleland til Nettavisen.

– Det er så uansvarlig av en statsministerkandidat å fraskrive seg klimaansvaret slik Vedum gjør ved å kjøre en råpopulisme for å tekkes velgere, mener hun.

«Klimaversting»

Både Sp og Frp er imot å øke CO2-avgiften fra 590 kroner til 2000 kroner per tonn, men Helleland mener likevel Sp overgår budsjettpartner Frp i å være «klimaversting».

– Frp er opptatt av et grønnere næringsliv fordi det vil bli et mer lønnsomt næringsliv. Det ser vi ikke interesse for hos Sp, hevder hun.

