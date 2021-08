annonse

Dansk påtalemyndighet har lagt ned påstand om minimum seks måneders fengsel for nestlederen i Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt.

Messerschmidt står tiltalt for svindel med EU-midler, samt dokumentfalsk. Dette i forbindelse med en falsk kontrakt med Color Hotel Skagen. Det fremgår av tiltalen at Messerschmidt i 2014 og 2015 urettmessig mottok rundt 100.000 kroner fra EU, som skulle gå med til å dekke utgifter til EU-konferanser som aldri fant sted.

Påtalemyndigheten mener å ha ført frem bevis for at pengene i stedet. gikk til å dekke utgifter i forbindelse med gruppemøter i Dansk Folkeparti.

Messerschmidt har nektet straffeskyld. Han hevdet dessuten i retten at han ikke visste at han skrev under på en falsk kontrakt med hotellet.

Aktor Andreas Myllerup Laursen henviste imidlertid til at DFs nestleder opp gjennom årene har gitt flere ulike forklaringer på hva som egentlig skjedde vedrørende de påståtte EU-konferansene.

Messerschmidts forsvarer nektet for at hans klient hadde noe motiv, og slo også fast at en fellende dom vil dømme politikeren ut av det danske Folketinget.

Dommen er ventet fredag ettermiddag.

