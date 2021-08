annonse

En måling utført for VG har Jonas Gahr Støre passert Erna Solberg som ønsket statsminister.

Det er første gang i 2021 at Støre går forbi Solberg, hele 51 prosent i VGs måling foretrakk Støre som kandidat og 41 prosent ønsket Solberg.

– Jeg synes det er motiverende og inspirerende å se at jeg får økt tillit på disse målingene. Arbeiderpartiet får nå snakket om politikk og blir gjenkjennelige for folk, sier Støre til VG.

– Jeg er heller overrasket over at hennes posisjon har holdt seg så sterk så lenge, etter at regjeringspartiene har slitt over tid, sier Thore Olaussen i Respons Analyse.

I januar var forholdet motsatt, da hadde Erna Solbergs et forsprang på 20 prosent, med 55 prosent mot Støres 35 prosent.

Respons Analyse målingen er tatt opp mellom 6. og 11. august med 1.000 respondenter. Feilmarginen er beregnet til å ligge på inntil 3 prosent.

