annonse

annonse

Norge stenger ambassaden i Kabul midlertidig og evakuerer ambassadeansatte fra Afghanistan på grunn av sikkerhetssituasjonen.

– Nedstengingen er midlertidig, og vi gjenåpner når situasjonen tilsier det, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på et pressemøte i Oslo fredag ettermiddag.

– De ansatte ved ambassaden hentes til Norge, det gjelder både utstasjonerte diplomater og lokalt ansatte med nærmeste familie som ønsker å forlate Afghanistan, sier Eriksen Søreide.

annonse

Flere Nato-land har vedtatt å evakuere ambassadeansatte, og USA sender styrker for å bistå i evakueringen av sine ansatte. Eriksen Søreide vil ikke svare på spørsmål om hvordan den norske evakueringen skal foregå, eller om også Norge sender nye styrker til Afghanistan.

– Jeg kommer ikke til å gå i detaljer om hvordan dette skjer, det er av sikkerhetshensyn, sier utenriksministeren til NTB.

Evakuerer ikke sivile

Fra før har Utenriksdepartementet oppfordret alle norske sivilborgere til å forlate Afghanistan. Norge har imidlertid ikke evakuert sivile, noe for eksempel Tyskland har gjort med et eget fly chartret til dette.

annonse

Det ligger ikke an til at Norge vil evakuere sivile, norske statsborgere fra Afghanistan. Når ambassaden stenges, vil norske myndigheter ikke ha mulighet til å yte konsulær bistand til nordmenn i landet.

– Det er en krevende situasjon for dem som ikke har forlatt landet, men det har vært tydelige oppfordringer fra norske myndigheter over lang tid til enten ikke å reise dit eller forlate landet, sier Eriksen Søreide.

Lokalt ansatte får komme til Norge

Regjeringen har bestemt at lokalt ansatte afghanere får komme til Norge hvis de ønsker dette. De regnes på kvoten for overføringsflyktninger.

Det norske feltsykehuset i Kabul stenges ikke på nåværende tidspunkt, fordi sikkerheten er vurdert til å være god nok.

Taliban på fremmarsj

Det var også et krisemøte i Nato om situasjonen fredag. USA har besluttet å sende soldater for å evakuere ambassadeansatte. Storbritannia sender også soldater for å evakuere sine borgere.

Også Danmark besluttet fredag å stenge sin ambassade midlertidig og evakuere ansatte. Tyskland reduserer staben ved sin ambassade til et absolutt minimum

Etter at Nato tidligere i år startet tilbaketrekkingen fra Afghanistan, har Taliban vært på fremmarsj og erobret en rekke provinshovedsteder. Gruppen rykker stadig nærmere Kabul, og det har vært store angrep i den afghanske hovedstaden.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474