Regjeringen har utsatt de planlagte lettelsene i trinn fire i gjenåpningsplanen til alle voksne er beskyttet. Men det er to unntak.

Trinn 4 i gjenåpningsplanen lar vente på seg i sin helhet. Men regjeringen gjør nå to unntak:

* Fra førstkommende søndag får personer med opptak til doktorgradsutdanning ved en norsk utdanningsinstitusjon mulighet til å reise inn i landet igjen, med samme innreisekrav som andre som reiser inn fra tredjeland.

* I tillegg fjernes nå avstandskravet for studentene. Dermed må de ikke lenger sitte minst én meter fra hverandre når skoleåret starter. Øvrige skoler anbefales å starte på grønt nivå.

Helseminister Bent Høie (H) sier det er data og ikke datoer som avgjør når trinn fire kan innføres.

– Men det mest sannsynlige tidspunktet er om cirka tre uker fra i dag, sier han på spørsmål fra TV 2.

– Pandemien er ikke over

På pressekonferansen viste helseministeren til smittetallene går opp, og at man nå ser starten på en fjerde bølge. Det er forventet at det blir en smitteøkning i forbindelse med skole- og studiestart til uken.

– I de neste tre ukene må vi fortsette med å holde smitten nede slik at smittespredningen ikke blir for høy og smittesporingen for krevende for kommunene. Selv om vi har fått vaksine, må vi fortsette å holde avstand til hverandre i det offentlige rom, holde oss hjemme når vi er syke, teste oss ved symptomer og holde hendene rene, sier Høie.

Han understreket også at pandemien ennå ikke er over, og at den heller ikke vil være over når de fleste voksne nordmenn er vaksinert.

– Tiden etter gjenåpningen kaller vi normal hverdag med økt beredskap. Norge ligger an til å ha en av de beste vaksinedekningene i verden, men i andre land er færre vaksinert, enten fordi de ikke har tilgang på vaksine, eller fordi folk ikke ønsker å ta vaksine, sier Høie.

– Pandemien er ikke over ennå. Det kan oppstå mutasjoner som gir mer alvorlig sykdom, sier Høie.

Fremskynder vaksinebeslutning

Helseministeren kommenterte også gladnyheten om at Norge får én million flere Moderna-doser fra Polen, noe som vil fremskynde vaksineprogrammet med fire uker.

– Takket være ekstra doser fra Polen vil størstedelen av befolkningen ha fått tilbud om dose to i løpet av fire ukers tid. Det er en stor fordel i møte med økende smitte, sier Høie, som selv fikk sin andre vaksinedose i hjemkommunen fredag.

At den voksne befolkningen vaksineres så raskt innebærer også at regjeringen kan fremskynde vurderingen av hvorvidt man skal begynne å vaksinere dem under 18 år.

– Endelig beslutning om hvorvidt vi skal vaksinere 16- og 17-åringer fremskyndes, og vi vil ta en avgjørelse denne måneden og ikke neste, sier Høie.

Utsatt flere ganger

Gjennomføringen av trinn fire blitt utsatt to ganger, begge ganger på grunn av bekymring knyttet til deltavarianten, som i større grad smitter vaksinerte.

Etter trinn fire kan toppidrett utøves som normalt, begrensninger på antall gjester i hjemmet forsvinner, men offentlige arrangementer anbefales fortsatt holdt utendørs framfor innendørs.

Trinn fire innebærer også at kravet om bordservering på serveringssteder forsvinner, men kravet om sitteplasser til alle gjester beholdes.

(©NTB)

