Torsdag inntok Taliban Kandahar og Herat, Afghanistans hhv. nest største og tredje største by. Amerikansk etterretning mener at Taliban kan ha full kontroll over Afghanistan innen få måneder.

Lokale tjenestemenn bekrefter at Taliban har tatt kontroll over Herat vest i Afghanistan, og at Ghazni og Qale-e Naw også er falt.

Sent torsdag kveld var det ennå ikke erkjent av regjeringen at Kandahar har falt til Taliban, men kilder sier til nyhetsbyrået AP at dette er tilfelle, og at de lokale styresmaktene greide å rømme byen med sitt følge og unnslippe med fly fra flyplassen.

Med erobringen av Herat har Taliban fått kontroll over nesten hele Vest-Afghanistan, dagen etter at de gjorde ferdig erobringen av den nordøstlige delen av landet, skriver NTB. Tolv provinshovedsteder er falt på en uke.

Ifølge amerikansk etterretning kan Kabul havne under press fra Taliban innen 30 dager. De mener at dersom dagens utvikling fortsetter, kan Taliban ha full kontroll over Afghanistan innen få måneder.

President Ashraf Ghani skal ha invitert Taliban til å bli med en samlingsregjering.

Fakta om Talibans fremrykning:

* USA og Nato begynte sin tilbaketrekking fra Afghanistan i mai.

* Taliban innledet samtidig en stor offensiv og hevdet i juli å ha kontroll over 85 prosent av landet. Opplysninger om hvor mange distrikter de kontrollerer, spriker.

* I juli tok de kontroll over strategisk viktige grenseoverganger til nabolandene Tadsjikistan, Usbekistan, Turkmenistan, Iran og Pakistan.

* Deretter sto administrasjonssentre i landets 34 provinser for tur.

* Taliban har i august tatt kontroll over tolv provinshovedsteder: Zaranj i Nimroz, Sheberghan i Jowzjan, Sar-e-Pol i Sar-e-Pol, Taloqan i Takhar, Kunduz i Kunduz, Aybak i Samangan, Farah i Farah, Pul-e-Khumri i Baghlan, Faizabad i Badakshan, Ghazni i Ghazni, Qale-e Naw i Badghis og Herat i Herat, som er landets tredje største by.

* De har også beleiret og angriper nå flere andre provinshovedsteder, blant dem Lashkar Gah i Helmand og Mazar-e-Sharif i Balkh.

* I flere av disse byene er Taliban-krigere alt tungt til stede og kontrollerer en rekke distrikter.

